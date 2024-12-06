Найстаріші молодята у світі: що відомо про новоспечене подружжя із загальним віком 202 роки (фото)

102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літтман, які нещодавно одружилися в будинку для літніх людей, стали найстарішими молодятами у світі.

Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Вони вже прожили повноцінне життя, але коли їхні чоловік і дружина померли і вони переїхали на один поверх будинку для літніх людей у Філадельфії, США, жоден з них не очікував, що знайде нове кохання всього за декілька дверей від них.

Вони побралися 19 травня після дев'яти років стосунків, що зробило їх найстаршою парою, яка одружилася (за сукупним віком): їхній спільний вік становить 202 роки і 271 день.

Берні одразу ж знайшов спільну мову з Марджорі, коли вони вперше зустрілися на костюмованій вечірці на їхньому поверсі, і їхній роман розпочався незабаром після цього – вони пішли на перше побачення того ж дня, коли народилася одна з його правнучок.

Марджорі Фітерман і Берні Літтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Хоча їхні шляхи могли перетнутися за багато років до цього, коли вони одночасно навчалися в Університеті Пенсильванії, життя, мабуть, мало кумедний спосіб змусити їх чекати. Вони навчалися на різних спеціальностях – Берні став інженером, а Марджорі – вчителькою – і ніколи не зустрічалися до того доленосного дня.

Онучка Барні, Сара Січерман, розповіла Jewish Chronicle, що вся родина була "в захопленні" від цієї пари і що їм "так пощастило, що вони знайшли одне одного і стали підтримкою одне для одного, особливо під час пандемії".

Маджорі Фітерман і Берні Літтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Хоча сім'я припускала, що вони вирішать залишатися неодруженими через свій вік, було "безумовно, несподіванкою" почути, що вони хочуть зробити наступний крок.

"Коли в світі стільки смутку і страху, приємно мати можливість поділитися чимось, що приносить людям радість", - написала Сара в соціальній мережі. "Сьогодні мій 100-річний дідусь одружився зі своєю 102-річною коханою! Вони обидва прожили понад 60 років у шлюбі зі своїми першими обранцями і знову знайшли кохання у 100 років!".

Марджорі Фітерман і Берні Літтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Пара зблизилася, розділяючи обіди та беручи участь у постановках їхньої пенсіонерської спільноти. Берні завдячує своєму довгому життю і щастю читанню та постійному перебуванню в курсі подій, а Марджорі – пахті.

"Вони обидва люблять гумор та інтелект одне одного, - сказала Сара. Вони підтримують молодість одне одного".

Церемонія відбулася в тому ж будинку для літніх людей, де вони вперше зустрілися, і чотири покоління родини Берні прийшли відсвяткувати. Четверо свідків тримали білі підставки чупи (балдахін, що підтримується чотирма стовпами, традиційний для єврейських весіль), і вони усміхалися до пари, коли їх везли в колісних кріслах на церемонію.

Рабин Адам Волберг провів церемонію вінчання, і він сказав Fox News, що не хотів би давати звичайних порад, які він дає одруженим парам. Але Берні і Марджорі "врешті-решт досягли тієї точки, коли стати не просто близькими друзями, а чоловіком і дружиною – здавалося, що це правильний крок".

"Кожен з вас вже накопичив життєву мудрість і досвід, і ваші погляди, почуття і думки на цей момент досить добре сформульовані", - сказав рабин у своїй промові. "Це не означає, що ви не будете продовжувати вчитися і розвиватися як люди. Але я думаю, що можна з упевненістю сказати, що кожен з вас, те, що ви знаєте і розумієте одне про одного – це саме те, що чекає на вас і вашого партнера в майбутньому. І те, що ви визначили, що ви любите одне в одному – що ж, ці речі не зміняться".

Нагадаємо, пара одружилася після того, як у нареченого діагностували невиліковний рак. Після церемонії чоловік опинився у госпісі.

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