Найстаріші у світі чоловіки-трійнята відсвяткували день народження: скільки їм виповнилося років

Брати-трійнята, Ларрі, Лон і Джин Брауни, що народилися 1 грудня 1930 року, відсвяткували свій 93-й день народження.

Вони є найстарішими чоловіками-трійнятами, що нині живуть, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Востаннє трійнята були разом минулого року, на свій 92-й день народження, коли вони змогли об'єднати свої сім'ї та добре провести час один з одним.

Найстаріші у світі чоловіки-трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Попри відстань, Ларрі каже, що їхні стосунки залишалися близькими протягом багатьох років. Вони завжди намагалися збиратися разом із сім'ями один одного, коли це було можливо, і їхні діти, як і раніше, близькі один з одним до цього дня.

Брати родом із Калвести, штат Канзас, США, народилися під час Великої депресії. Ларрі був первістком, за ним на світ з'явилися Лон і Джин. У братів також були четверо старших братів і сестер – три брати та одна сестра, які вже померли.

Найстаріші у світі чоловіки-трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Трійнята з мамою / Фото: guinnessworldrecords.com

Брати переїхали зі своєю сім'єю недалеко від Невади, штат Міссурі, коли їм було близько семи років, і мешкали там незабаром після закінчення середньої школи. Хлопчикам подобалося грати один з одним у баскетбол, і вони мали старі баскетбольні ворота, які вони встановили на брудній дорозі.

Трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Після того, як друг подарував братам першу гвинтівку, вони почали ловити опосумів, скунсів, білок, кроликів та ондатр. Братів також зблизив їхній перший собака Вайт Джеггс, який їм подарував сусід.

Найстаріші у світі чоловіки-трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Хлопчики навіть одягалися однаково, доки не підросли і не вирішили, що їм не подобається увага.

Найстаріші у світі чоловіки-трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Коли між 1950 та 1951 роками почалася Корейська війна, всі троє братів вирішили разом записатися до ВПС. Лона та Джина прийняли, але Ларрі не взяли через астму.

Трійнята з батьками / Фото: guinnessworldrecords.com

Пізніше Лон став баптистським священником і навіть провів весілля Ларрі та Джина.

Найстаріші у світі чоловіки-трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Після служби Джин вступив до коледжу та отримав ступінь у галузі електротехніки, а потім до виходу на пенсію пропрацював у компанії Phillips Petroleum Company.

Ларрі деякий час пропрацював у компанії Boeing у Вічіто, штат Канзас, а потім до виходу на пенсію працював у General Motors у Канзас-Сіті.

Найстаріші у світі чоловіки-трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Сьогодні Ларрі, Лон і Джин мають свої сім'ї, і всі вони дуже близькі один одному. У Ларрі троє дітей, восьмеро онуків та 12 правнуків. У Лона четверо дітей, шестеро онуків та троє правнуків. У Джина двоє дітей, шестеро онуків та 10 правнуків.

Ларрі і Лон живуть у будинку для літніх людей Фоксвуд-Спрінгс у Рейморі, штат Міссурі, а Джин живе в Бартлсвіллі, штат Оклахома.

Найстаріші у світі чоловіки-трійнята / Фото: guinnessworldrecords.com

Хоча вони ніколи не думали, що зможуть побити рекорд, Ларрі каже, що вони раді, що змогли протриматися досить довго, щоб це зробити. Він додав, що секрет довгого та здорового життя для нього та його братів полягає у відмові від куріння, алкоголю та наркотиків.

"Ми завжди були один для одного не лише братами, а й друзями, і ми завжди були захисниками один одного", - сказав Ларрі.

Нагадаємо, у Рівному жінка народила 17-ту дитину. У неї народився 9-й син. Вдома на маму чекають ще 8 хлопчиків та 8 дівчаток.

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