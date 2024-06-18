Найстаріші у світі шестеро сестер: скільки їм років та фото

Шестеро сестер зі штату Міссурі, США, мають найвищий сумарний вік серед шести живих братів і сестер.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Вік сестер коливається від 88 до 101 року, що загалом становить 571 рік 293 дні і продовжує рости.

Найстарша, Норма, зараз живе в Огайо, а інші п'ятеро – Лорен, Максін, Доріс, Маргарет і Ельма – все ще проживають в Міссурі.

Найстаріші у світі шестеро сестер / Фото: guinnessworldrecords.com

За останні дев'ять десятиліть вони пережили багато важливих подій, зокрема Велику депресію, Другу світову війну і нещодавню пандемію COVID-19.

Попри періодичні суперечки, Ельма каже, що вони з сестрами "ніколи не злилися" одна на одну. Вони залишаються близькими протягом усього життя, часто подорожують разом у пронумерованих футболках, що позначають порядок їхнього народження.

Найстаріші у світі шестеро сестер / Фото: guinnessworldrecords.com

Оскільки троє сестер народилися в липні, вони зустрічаються щоліта, щоб відсвяткувати це на пікніку, продовжуючи традицію, започатковану їхньою матір'ю, коли вони були ще дітьми.

"Ця спроба встановлення рекорду стала хвилювальним моментом для цих сестер, які зараз перебувають у сутінках свого життя", - сказав син Норми, Дін Джейкоб.

Довічна подруга сестер Джанет Дуглас, яка вчилася в одному класі з Ельмою, розповіла: "Вони були близькими, розумними і жвавими дівчатами, які любили свого брата Стенлі".

Найстаріші у світі шестеро сестер із братом Стенлі / Фото: guinnessworldrecords.com

Старшому братові сестер Стенлі цього року виповнилося б 102 роки, але він, на жаль, загинув у велосипедній аварії у віці 81 року. "Якби не той нещасний випадок, ми віримо, що він був би живий і сьогодні", - сказав Дін.

Нагадаємо, брати-трійнята, Ларрі, Лон і Джин Брауни, 1 грудня минулого року відсвяткували свій 93-й день народження. Вони є найстарішими чоловіками-трійнятами, що нині живуть.

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