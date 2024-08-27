Найстаріший чоловік у світі відсвяткував 112-річчя – фото

Найстарішому чоловіку планети Джону Альфреду Тіннісвуду 26 серпня виповнилося 112 років.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Цю подію він відсвяткував у своєму будинку для літніх людей у Саутпорті, Англія, з родиною та друзями.

Нещодавно рекордсмен поділився, як він почувається після того, як здобув титул на початку цього року. "Чесно кажучи, це жодним чином не вплинуло на мене", - зізнався Джон. "Особисто для мене це нічого не означає".

Коли його запитали, що він відчуває, коли йому виповнюється 112 років, він відповів: "Чесно кажучи, нічим не відрізняється. Я не відчуваю цього віку, не хвилююся через це. Напевно, тому я його і досяг. Я просто сприймаю його, як і все інше. Я не можу пригадати якихось особливих секретів. У молодості я був досить активним, багато ходив пішки. Але для мене я нічим не відрізняюся від інших. Зовсім нічим не відрізняюся".

Джон Тіннісвуд / Фото: Guinness World Records

Того ж року, коли Джон народився, затонув "Титанік", Аризона стала штатом США, а 268-річне правління китайської династії Цин закінчилося.

Він пережив неймовірну кількість технологічних досягнень, не кажучи вже про незліченну кількість воєн – фактично, він є найстарішим у світі ветераном Другої світової війни серед чоловіків, що залишилися живими, оскільки служив у Платному корпусі Королівської армії. Окрім управління фінансами, він займався пошуком солдатів та організацією постачання продовольства.

Джон Тіннісвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

Коли його запитали, як змінився світ за його життя, він відповів зі сміхом: "На мою думку, він не кращий, або навряд чи кращий, ніж був тоді. Можливо, в деяких місцях так і є, але в інших – гірше. Світ став меншим завдяки сучасним засобам пересування, головним чином завдяки літаку. Але відтоді я не можу пригадати нічого іншого, що зробило б світ набагато іншим. Це лише моя думка. В іншому все приблизно так само".

Окрім порції риби з картоплею щоп'ятниці, Джон не дотримується жодної конкретної дієти, а його головна порада для збереження здоров'я – дотримуватися поміркованості.

Окрім того, що він виконує багато своїх щоденних завдань без сторонньої допомоги, зокрема вставання з ліжка, він все ще керує власними фінансами та слідкує за світовою політикою через радіо.

Також Джон заявив, що психологічно почувається набагато молодшим за свої роки.

Джон Тіннісвуд / Фото: Guinness World Records

Описуючи, яким, на його думку, буде світ через 112 років, Джон сказав: "О, Боже! Я хочу сказати, що буде більше чесності між різними країнами. Вони всі, зокрема і наша країна, час від часу влаштовують шоу".

Джон прожив 44 роки у шлюбі зі своєю дружиною Блодвен, яка померла 1986 року. У подружжя була дочка С’юзен, яка подарувала їм чотирьох онуків, а зараз Джон має трьох правнуків. Інша любов Джона на все життя – футбольний клуб "Ліверпуль", який був заснований всього за 20 років до його народження. Він пережив усі вісім перемог клубу в Кубку Англії та 17 з 19 перемог у чемпіонаті.

Після того, як Джону виповнилося 100 років, він щороку отримував вітальну листівку від покійної королеви Єлизавети II, яка була молодшою за нього майже на 14 років.

Нагадаємо, титули найстарішої живої жінки і людини нещодавно перейшли до 116-річної Томіко Ітооки (Японія) після смерті 117-річної Марії Браньяс Морери.

Японка, яка скаржиться лише на поганий слух, поділилася секретом свого довголіття.

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