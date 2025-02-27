Найстаріший лама в історії людства: скільки років тварині та яка її місія (фото)

Вайттоп із Північної Кароліни, США, став дворазовим володарем титулу Книги рекордів Гіннеса як найстаріша лама в неволі та найстаріша лама в неволі за всю історію людства у свої 27 років і 250 днів.

Про це пише GWR.

Вайттоп був подарований табору Victory Junction в лютому 2006 року і протягом останніх 19 років він ставився до відвідувачів та персоналу зі співчуттям і повагою, що, як кажуть, є рідкісним для цієї породи.

"Це лама, яку ви любите", - каже Біллі Джо Девіс, директорка корівника у Victory Junction. "Він просто чудовий. Він так добре ладнає з нашими відпочивальниками, що коли починаються табірні дні, він просто лягає і не встає до обіду. Він просто лежить і дозволяє дітям підбігати до нього і пестити його. Він ставиться до цього як до роботи – це і є його робота!".

Найстаріший у світі лама / Фото: Guinness World Records

Victory Junction – це унікальний заклад, заснований автогонщиком Кайлом Петті та його родиною на честь свого сина Адама. Він надає "табірний досвід, що змінює життя, в безпечному з медичної точки зору середовищі" для дітей з серйозними захворюваннями або хронічними станами.

Розташований у місті Рендлман, штат Північна Кароліна, табір надає цим дітям безкоштовний і безпечний доступ до вражень, які всі діти люблять, але які вони не можуть отримати через вартість або стан здоров'я – скелелазіння, катання на човнах, декоративно-прикладне мистецтво, спорт, аквапарк, гоночний трек, гігантський скотний двір і багато іншого.

У стайні Вайттоп живе з дев'ятьма кіньми, двома козами, двома кроликами, двома віслюками та однією коровою. Його товариші за пасовищем - двоє мініатюрних віслючків за окликом Джед і Джетро, а найкращий друг – Гас-Гас, мініатюрна високогірна корова, яка виросла поруч із Вайтопом і вважає його своїм дідусем.

Найстаріший у світі лама / Фото: Guinness World Records

Спокійна поведінка Вайттопа також проявляється в тому, що він ніколи ні на кого не плює – що є рідкістю для лами. Хоча його доглядачі кажуть, що іноді він намагається плюнути на своїх пастухів, коли хоче їсти або коли вони його дратують, але він настільки старий, що нічого не виходить.

Вайттоп є частиною програми Animal Adventure Program, яка дозволяє дітям гладити, доглядати та фотографуватися з ним. Його найулюбленішою справою з людьми є селфі. Відвідувачі табору отримують задоволення від фотографій з твариною, і їм подобається, коли він тулиться головою до них і позує.

Найстаріший у світі лама / Фото: Guinness World Records

"Він нічого не боїться. Він настільки добре виконує свою роботу, що йому завжди можна довірити табірників з будь-якими здібностями. Він завжди поруч", - каже Біллі Джо.

На фермі Victory Farm кажуть, що секрет того, як допомогти ламі прожити довге життя, полягає в наступному: "Дайте їм роботу, яку вони люблять, хороший ветеринарний догляд і багато любові, і вони проживуть довше, ніж ви можете собі уявити".

Попри поважний вік, всі у Victory Junction зазначали, яким спокійним і милим залишається Вайттоп. Він рідко проявляє активність і спілкується за допомогою муркотіння – і зазвичай видає низьке мукання лише тоді, коли його товариші за пасовищем йдуть і він залишається один, сумуючи за ними.

Найстаріший у світі лама / Фото: Guinness World Records

Команда Victory Junction вже з нетерпінням чекає, щоб відсвяткувати його нові рекорди разом із ним. Вони планують влаштувати невеличке святкування, зробити багато селфі з рекордсменом та його новими сертифікатами, а також нагородити його відерцем його улюбленого корму.

Нагадаємо, найстаріша у світі конячка Ехокетт несподівано померла у віці 36 років після встановлення рекорду. Розкішна чистокровна арабська кобила шоколадної масті прожила гарне життя.

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