Найстаріший лінивець в історії подвоїв тривалість життя і став батьком 22 дітей – фото, відео

Самець двопалого лінивця Лінне, який живе в зоопарку Крефельда в Німеччині, прожив так довго, що став найстарішим лінивцем, який живе в неволі, і найстарішим лінивцем в історії.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Ян народився в дикій природі в Південній Америці і, за оцінками, йому було близько шести місяців, коли його знайшли 1 травня 1970 року, тобто зараз йому щонайменше 54 роки.

Він живе в зоопарку від 30 квітня 1986-го і, за словами його доглядачів, досі має чудове здоров'я. Попри поважний вік лінивець не ледарює – нещодавно він став батьком своєї 22-ї дитини.

Лінивець Ян / Фото: guinnessworldrecords.com

Зоопарк оголосив 30 квітня його днем народження і щороку святкує його разом з ним.

За даними WWF, двопалі лінивці зазвичай живуть близько 20 років, а це означає, що Ян більш ніж удвічі перевищив очікувану тривалість свого життя. Лінивці в неволі, зазвичай, живуть довше – переважно від 30 до 40 років.

Обидва рекорди Яна раніше належали Паулі, ще одному двопалому лінивцю Лінне, який жив у Галле Зое в Німеччині до 51 року.

Лінивці відомі своїми дуже повільними рухами. Тварини харчуються переважно листям, фруктами та соком дерев, але їдять дуже мало, оскільки перетравлення їжі займає дуже багато часу. Лінивцю можуть знадобитися дні або навіть тижні, щоб звільнити місце для наступного приймання їжі.

Ян, як і більшість лінивців, проводить більшу частину свого часу, висячи на деревах. Вони тримаються за гілки своїми вигнутими кігтями і роблять на деревах практично все — їдять, сплять, і навіть спарюються та народжують.

Лінивець Ян / Фото: guinnessworldrecords.com

Попри це лінивці мають особливу звичку залишати свої дерева і спускатися на землю, коли їм потрібно до туалету. Вони дуже педантично ставляться до своєї особистої гігієни, а отже, і до того, де вони роблять свої справи.

Два з шести видів лінивців перебувають у списку під загрозою зникнення, і в дикій природі вони надзвичайно вразливі до вирубування лісів.

Нагадаємо, нещодавно найстаріший у світі орангутанг відсвяткував день народження. Він також живе у німецькому зоопарку.

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