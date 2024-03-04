Найстарішій людині на планеті виповнилося 117 років: біографія та фото Марії Морери

Найстаріша людина у світі Марія Браньяс Морера, яку нещодавно почали вивчати науковці, відсвяткувала свій 117-й день народження.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Марія народилася 4 березня 1907 року в Сан-Франциско, США, але повернулася до Іспанії зі своєю сім'єю, коли їй було вісім років, і оселилася в Каталонії.

Відтоді вона живе в цьому регіоні і мешкає в будинку для літніх людей останні 23 роки.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112 / Фото: Guinness World Records

Вона стала найстарішою людиною на Землі у січні 2023 року, після смерті 118-річної Люсіль Рандон (Франція).

У будинку для літніх людей Марії заявили, що зі здоров'ям у неї все гаразд. Крім слабкості слуху та проблем з пересуванням, у неї немає проблем із фізичним чи психічним здоров'ям. Фактично, вона в такому хорошому стані, що погодилася пройти наукове тестування у дослідників, які сподіваються здобути подальше розуміння секретів довгого життя.

Вчений Манель Естеллер, який довго розмовляв із Марією, розповів іспанському виданню ABC: "У неї зовсім ясна голова. Вона з приголомшливою ясністю пам'ятає події, що відбулися з нею, коли їй було всього чотири роки, і вона не має серцево-судинних захворювань, характерних для людей літнього віку. Очевидно, що тут є генетична складова, оскільки в її сім'ї є декілька членів, старших 90 років".

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

У Марії було взято зразки слини, крові та сечі, які порівнюватимуться зі зразками її 80-річної доньки. Дослідники сподіваються, що оцінка генів Марії допоможе у розробці ліків, які зможуть боротися із хворобами, пов'язаними зі старінням.

Відповідно до свого статусу найстарішої людини у світі в епоху цифрових технологій, Марія активна на X, раніше відомому як Twitter, за допомогою своєї дочки. У її описі сторінки йдеться: "Я стара, дуже стара, але не ідіотка".

Окрім "успіху та хорошої генетики", Марія пов'язує своє довголіття з порядком, спокоєм, хорошими стосунками з сім'єю та друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю турбот та жалю, великою кількістю позитиву та тим, що вона тримається подалі від токсичних людей.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Через поганий слух сім'я Марії використовує для спілкування з нею пристрій голосового зв'язку.

У дитинстві вона назавжди втратила слух на одне вухо після того, як впала, під час гри зі своїми братами під час подорожі з Америки до Іспанії 1915 року. Це було не єдине нещастя, яке спіткало сім'ю на борту корабля: батько Марії, на жаль, помер від туберкульозу легень ближче до кінця подорожі.

Марія пережила пандемію іспанського грипу 1918 року, а також громадянську війну в Іспанії (1936–1939), про яку, за її словами, має "дуже погані спогади".

“La Maria no es pot deixar escapar aquest home”. Doncs, no. Quan va acabar la carrera de Medicina, ens vam casar i vam ser molt feliços. pic.twitter.com/wqmtOm3MQ2 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) June 4, 2023

1931 року вона вийшла заміж за каталонського лікаря на ім'я Жоан Море, від якого у неї народилося троє дітей. Її чоловік помер 1976 року. Марія також пережила свого єдиного сина Августа, який загинув у автокатастрофі у віці 86 років.

Марія також пережила Covid-19: вона заразилася вірусом через декілька тижнів після того, як 2020 року їй виповнилося 113 років, але повністю одужала за лічені дні, ставши найстарішою у світі після Covid-19. Пізніше того ж року титул здобула Люсіль Рендон, яка була на три роки старша за Марію.

Попри визнання, що вона "підходить все ближче і ближче до смерті", Марія зберігає позитивний погляд на життя і вважає, що завжди є щось нове, чого можна вчитися щодня, навіть у її глибокій старості.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Зараз вона 12-та за віком перевірена людина в історії, і якщо їй виповниться 118 років, вона підніметься на 5-те місце. Офіційно найстарішою людиною в історії була француженка Жанна Кальман, яка дожила до віку 122 років 164 днів. Історію її незвичайного життя читайте за посиланням.

Читайте також: