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Найстарішій людині на планеті виповнилося 117 років: біографія та фото Марії Морери

Найстарішій людині на планеті виповнилося 117 років: біографія та фото Марії Морери

Найстарішій людині на планеті виповнилося 117 років: біографія та фото Марії Морери

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Вона народилася 4 березня 1907 року.

Найстаріша людина у світі Марія Браньяс Морера, яку нещодавно почали вивчати науковці, відсвяткувала свій 117-й день народження.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Марія народилася 4 березня 1907 року в Сан-Франциско, США, але повернулася до Іспанії зі своєю сім'єю, коли їй було вісім років, і оселилася в Каталонії.

Відтоді вона живе в цьому регіоні і мешкає в будинку для літніх людей останні 23 роки.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112 / © Guinness World Records
Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112 / Фото: Guinness World Records

Вона стала найстарішою людиною на Землі у січні 2023 року, після смерті 118-річної Люсіль Рандон (Франція).

У будинку для літніх людей Марії заявили, що зі здоров'ям у неї все гаразд. Крім слабкості слуху та проблем з пересуванням, у неї немає проблем із фізичним чи психічним здоров'ям. Фактично, вона в такому хорошому стані, що погодилася пройти наукове тестування у дослідників, які сподіваються здобути подальше розуміння секретів довгого життя.

Вчений Манель Естеллер, який довго розмовляв із Марією, розповів іспанському виданню ABC: "У неї зовсім ясна голова. Вона з приголомшливою ясністю пам'ятає події, що відбулися з нею, коли їй було всього чотири роки, і вона не має серцево-судинних захворювань, характерних для людей літнього віку. Очевидно, що тут є генетична складова, оскільки в її сім'ї є декілька членів, старших 90 років".

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112 / ©
Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

У Марії було взято зразки слини, крові та сечі, які порівнюватимуться зі зразками її 80-річної доньки. Дослідники сподіваються, що оцінка генів Марії допоможе у розробці ліків, які зможуть боротися із хворобами, пов'язаними зі старінням.

Відповідно до свого статусу найстарішої людини у світі в епоху цифрових технологій, Марія активна на X, раніше відомому як Twitter, за допомогою своєї дочки. У її описі сторінки йдеться: "Я стара, дуже стара, але не ідіотка".

Окрім "успіху та хорошої генетики", Марія пов'язує своє довголіття з порядком, спокоєм, хорошими стосунками з сім'єю та друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю турбот та жалю, великою кількістю позитиву та тим, що вона тримається подалі від токсичних людей.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112 / ©
Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Через поганий слух сім'я Марії використовує для спілкування з нею пристрій голосового зв'язку.

У дитинстві вона назавжди втратила слух на одне вухо після того, як впала, під час гри зі своїми братами під час подорожі з Америки до Іспанії 1915 року. Це було не єдине нещастя, яке спіткало сім'ю на борту корабля: батько Марії, на жаль, помер від туберкульозу легень ближче до кінця подорожі.

Марія пережила пандемію іспанського грипу 1918 року, а також громадянську війну в Іспанії (1936–1939), про яку, за її словами, має "дуже погані спогади".

1931 року вона вийшла заміж за каталонського лікаря на ім'я Жоан Море, від якого у неї народилося троє дітей. Її чоловік помер 1976 року. Марія також пережила свого єдиного сина Августа, який загинув у автокатастрофі у віці 86 років.

Марія також пережила Covid-19: вона заразилася вірусом через декілька тижнів після того, як 2020 року їй виповнилося 113 років, але повністю одужала за лічені дні, ставши найстарішою у світі після Covid-19. Пізніше того ж року титул здобула Люсіль Рендон, яка була на три роки старша за Марію.

Попри визнання, що вона "підходить все ближче і ближче до смерті", Марія зберігає позитивний погляд на життя і вважає, що завжди є щось нове, чого можна вчитися щодня, навіть у її глибокій старості.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112 / ©
Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Зараз вона 12-та за віком перевірена людина в історії, і якщо їй виповниться 118 років, вона підніметься на 5-те місце. Офіційно найстарішою людиною в історії була француженка Жанна Кальман, яка дожила до віку 122 років 164 днів. Історію її незвичайного життя читайте за посиланням.

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