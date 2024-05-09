Найстаріший парашутист: скільки років дідусю-екстремалу, який не думав, що навіть проживе так довго

Це вже його третій стрибок із парашутом.

Альфред "Ал" Блашке (нар. 4 січня 1917 р.) з Техасу, США, офіційно повернув собі статус найстарішої людини у світі, яка стрибнула з парашутом у тандемі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

На момент стрибка Алу було 106 років 327 днів, що більш ніж на три роки перевищує попередній рекорд. Вперше він побив рекорд 2020-го, у віці 103 років, коли вистрибнув з літака, що рухався на висоті 4200 метрів, щоб відсвяткувати випускний своїх онуків-близнюків.

"Це була моя мрія. Я ніколи не думав, що проживу так довго", - сказав тоді він.

Це був його другий стрибок з парашутом – перший відбувся за три роки до цього, на його 100-й день народження.

Альфред вирішив здійснити свій останній стрибок з парашутом після того, як 2022 року його рекорд побила шведка на ім'я Рут Ларссон, яка прожила 103 роки 259 днів.

Альфред Блашке з інструктором / Фото: guinnessworldrecords.com

До нього долучився губернатор Техасу Грег Ебботт, який погодився стрибнути з парашутом разом з Алом, коли вони зустрілися після того, як пенсіонер вперше побив рекорд.

Через негоду і проблеми з розкладом стрибок відкладали чотири рази, але вранці 27 листопада 2023 року Ал і губернатор Ебботт зібралися і піднялися на борт літака. Їх підняли на висоту 2,7 км, де вони приєдналися до своїх досвідчених інструкторів і стрибнули з літака у вільне падіння.

Знизу за ним спостерігали всі діти та онуки Альфреда, а також представники ЗМІ та урядовці.

Основний парашут рекордсмена розкрився на висоті 1,6 км, після чого він спустився до безпечного приземлення разом зі своїм інструктором.

Віддихавшись, він потиснув руку губернатору Ебботу і привітав його з першим стрибком з парашутом. Чоловік сказав присутнім журналістам: "Якщо ви думаєте, що не можете, ви просто недооцінюєте себе. Кожна людина здатна на більше, ніж вона думає. Їй просто потрібно ухвалити рішення спробувати".

Нагадаємо, 84-річна бабуся-екстремалка планує 1000 разів стрибнути з парашутом. Вона вже здійснила 580 стрибків.

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