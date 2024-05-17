Найстаріший стоматолог у світі: скільки років лікарю-рекордсмену та його фото

Доктор Ецуро Ватанабе визнаний найстарішим стоматологом (чоловіком) у віці 99 років і 133 днів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Ецуро народився 31 жовтня 1924 року в селі Ошіно, префектура Яманасі, Японія. У віці 15 років він переїхав до Токіо, щоб стати учнем у стоматологічній практиці і відвідував школу вночі.

1944 року Ецуро був призваний на військову службу, яка привела його до Китаю. Там він працював бойовим медиком. Через рік після закінчення війни він повернувся до Японії і почав працювати зубним техніком.

Ецуро (ліворуч) із колегою / Фото: guinnessworldrecords.com

1947-го Ватанабе вступив до стоматологічного коледжу і через чотири роки успішно склав національний іспит на лікаря-стоматолога. Після декількох років роботи з іншими стоматологами, Ецуро повернувся до свого рідного міста Ошіно і відкрив власну практику 1953 року. А решта – це вже історія.

Оскільки це була єдина стоматологічна клініка в селі, Ватанабе не мав проблем з пошуком пацієнтів. Раніше йому навіть доводилося самому виготовляти зубні протези своїм пацієнтам, оскільки не було лабораторій, які б це робили. Його родина згадує, як він зникав після вечері, щоб створювати протези до пізньої ночі.

Його клініка працювала від понеділка до п'ятниці, але коли Ецуро виповнилося 92 роки, він скоротив час роботи до ранку.

Ецуро Ватанабе / Фото: guinnessworldrecords.com

У Ецуро п'ять дочок, восьмеро онуків і четверо правнуків. Вдома Ецуро любить проводити час у своєму саду, вирощуючи чорницю, квасолю та помідори. Він вважає, що його здорове харчування сприяє його довгому життю.

Хоча Ецуро вже не працює так ретельно, як раніше, він каже, що саме його пацієнти допомагають йому продовжувати працювати.

"Коли я бачу, що мої пацієнти щасливі, я відчуваю, що те, що я роблю, того варте. Я хотів би робити свій внесок у суспільство доти, доки у мене вистачатиме сил на це", - сказав Ватанабе.

Ецуро Ватанабе / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, найстаріший лінивець в історії подвоїв тривалість життя і став батьком 22 дітей. Яну виповнилося 54 роки.

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