Найстаріший у світі орангутанг відсвяткував день народження: скільки років тварині та її фото

Його забрали до німецького зоопарку 1964 року.

Белла, найстаріший у світі орангутанг, що живе в неволі, відсвяткувала цього тижня свій 63-й день народження.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Суматранська самиця-орангутанг народилася 1961 року. Вона була виловлена з дикої природи 1964-го та відтоді живе у зоопарку Хагенбек у Гамбурзі, Німеччина.

Співробітники зоопарку кажуть, що Белла "перебуває в найкращому стані". На день народження їй подарували торт з м'якого вареного рису і різних фруктів, яким вона поділилася з Берані, однією з її названих дітей.

Орангутанг Белла 2024 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Типова тривалість життя дикого орангутанга становить 35-40 років, збільшуючись до 50 років у неволі.

Белла стала найстарішим живим орангутангом 2021 року, після смерті Інджи, самиці суматранського орангутанга в зоопарку штату Орегон, США. Інджи, яка народилася в дикій природі близько 1960 року, вважалася на рік старшою за Беллу.

Співробітники зоопарку описували Беллу як чесну, розважливу, допитливу, розумну, люблячу і ніколи не агресивну.

Орангутанг Белла 2015 року / Фото: guinnessworldrecords.com

За своє життя вона народила шістьох власних дітей і виховала чотирьох названих дітей, яких не прийняли їхні матері, за що отримала прізвисько "супермама".

Тепер, коли у Белли залишилося дуже мало зубів, її улюбленою їжею є манна каша, приправлена гострим соусом або підсолоджувачем, наприклад, медом. Вона також любить м'які фрукти та овочі.

Орангутанг Белла 2021 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Белла – не єдина стара мавпа, що живе в Німеччині, яка нещодавно відсвяткувала день народження. 13 квітня найстарішій у світі горилі, що живе в неволі, Фату, виповнилося 67 років.

Фату була спіймана в дикій природі 1959 року і привезена до Франції моряком, який використав її як плату за свій рахунок в таверні. Того ж року Фату придбав Берлінський зоопарк, де вона живе відтоді.

У наш час відловлення диких тварин для зоопарків більше не вважається прийнятним для зоологічної спільноти. Переважна більшість тварин народжуються в неволі або передаються з одного закладу до іншого для участі в програмах розведення.

Нагадаємо, наприкінці минулого року найстаріша наземна тварина у світі відсвяткувала 191-й день народження. Джонатан – також найстаріша черепаха в історії.

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