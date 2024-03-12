Найстаріший у світі рецепт пива: археологи та пивовари відтворили шумерську технологію

Пиво відоме людству вже кілька тисяч років, але найдавніший рецепт вдалося знайти на глиняних табличках шумерської цивілізації.

Гурмани насолоджуються пивом з давніх-давен, ще до того, як були винайдені гроші, за які його можна купити.

Про це пише видання Tasting Table.

Стародавні єгипетські пивовари готували міцний ячмінний напій близько 2575 до нашої ери, але деякі історики припускають, що пиво могло бути винайдено різними цивілізаціями приблизно в один і той же час.

Найдостовірніші свідчення пивоваріння було знайдено на території древньої Месопотамії, а належать вони шумерам.

Серед найбільш значущих знахідок – рецепт пива, який на сьогодні вважається найстарішим у світі. Він увічнений у застільній пісні "Гімн Нінкасі", написаній на глиняних клинописних табличках, які датуються 1800 роком до нашої ери.

Деякі історики вважають, що розквіт шумерської цивілізації припав на XVIII століття до нашої ери. І в цей час шумери мали своєрідний культ пива. Напій мав ритуальне та релігійне значення нарівні з олією, яка вважалася священним даром богів.

Вживання пива знайшло свій відбиток й у міфології. У пантеоні шумерських богів Нінкасі була покровителькою пивоваріння, родючості та врожаю. Одна з легенд розповідає про бога мудрості та отця Нінкасі Енкі, який любив пиво і час від часу напивався.

Ще один цікавий факт: шумери винайшли пиво за 300 років до того, як вигадали гроші. Тому із працівниками часто розраховувалися пивом.

Шумерська технологія приготування пива

Хімічні сліди пива були знайдені на фрагментах глиняних глечиків, яким понад 5,5 тисяч років, але саме хвалебна пісня богині Нінкасі дала можливість відтворити шумерську технологію пивоваріння.

Мігель Сівіл, професор шумерології з університету Чикаго, переклав вірші, а Фріц Мейтаг, засновник пивоварної компанії Anchor Brewing Company в Сан-Франциско, зумів зварити пиво за цим древнім рецептом.

Отриманий напій мав міцність 3,5% і на смак виявився негірким та схожим одночасно на сучасне пиво та міцний сидр, попри відмінності у технології приготування.

Дослідники також з'ясували, що шумерське пиво готувалося без хмелю, невідомого на той час у Месопотамії, і не вимагало дозрівання. Тому пили його відразу після охолодження за допомогою трубочок з великих глечиків.

Відомо, що у Месопотамії пивоваріння ґрунтувалося на процесі природного бродіння. Проте досі залишається таємницею, чи це було випадковим відкриттям, чи результатом навмисних експериментів.

Гімн Нінкасі докладно описує етапи шумерської технології пивоваріння. Починався процес у спеціальній ямі, де змішувалися баппір (солодове ячмінне тісто), мед та ароматичні речовини. Після цього суміш запікали в печі та отримували так зване солодове зерно.

До цього зерна знову додавали баппір і залишали у чанах для бродіння. Суміш, що перебродила, варили, а потім відокремлювали дробину від сусла. Сусло ще раз заварювали з вином і медом, після чого фільтрували та розливали готове пиво по глечиках.

Нагадаємо, на вершині згаслого вулкана в Індонезії виявили гігантську підземну піраміду, яка старша за Стоунхендж і пірамід Гізи.

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