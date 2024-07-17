Найстаріший водій автобуса на планеті: скільки йому років та де він працює (фото)

Він пішов на пенсію, але занудьгував та повернувся на улюблену роботу.

94-річного чоловіка з Міннесоти, США, визнано найстарішим водієм автобуса у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Джим Оппегард (якому було 93 роки, коли його рекорд було підтверджено, але відтоді йому виповнилося 94 роки) керував автобусами понад половину свого життя. Він пропрацював 20 років водієм міського автобуса, перш ніж вийшов на пенсію у віці 65 років, але через нудьгу незабаром відновив роботу.

Наразі він керує шкільним автобусом для дітей з особливими освітніми потребами.

Дідусь трьох онуків любить свою роботу, тому що вона займає його і дозволяє йому продовжувати відправляти гроші на християнське служіння, яке його дочка заснувала в Африці.

Джим Оппегард / Фото: guinnessworldrecords.com

За словами його менеджера, Джим є взірцем зразкового співробітника: він дуже безпечний водій, не бере лікарняні та ніколи не спізнюється.

Через свій вік він має щорічно проходити медичний огляд та атестацію з водіння.

Він каже, що йому "дано здорове тіло", яке він підтримує, приймаючи харчові добавки та займаючись спортом по 45 хвилин щодня.

Після виходу на пенсію Джим влаштувався на дві роботи: одну водієм міжміського автобуса, а іншу водієм шкільного автобуса. Він ділив свій час між обома майже 20 років, поки не впав і не зламав шию у віці 84 років. Він витратив чотири з половиною місяці на одужання, після чого повернувся до ролі водія шкільного автобуса, але автобусна компанія звільнила його.

"Мені подобається працювати, особливо водити шкільний автобус", - сказав Джим. "Скількох ви знаєте людей, які хочуть працювати у 94 роки? Діти можуть бути випробуванням, але возити їх – це ще й особлива нагорода".

Джим Оппегард / Фото: guinnessworldrecords.com

Джиму допомагає помічник викладача, який доглядає дітей, що дозволяє йому зосередитися на водінні. Його робочий графік складається з трьох годин водіння вранці, потім тригодинної перерви та ще чотирьох годин водіння у другій половині дня. Під час перерви він паркується біля кооперативного будинку для людей літнього віку, де живе. Там він усім відомий як водій шкільного автобуса.

"Дехто каже, що я їх надихаю", - розповів Джим. "Бути рекордсменом було дуже весело. Мене вважають знаменитістю там, де я живу, де працюю, у церкві та в моїй сім'ї".

Джим Оппегард / Фото: guinnessworldrecords.com

Джин Санчес, диспетчерка, яка пропрацювала із Джимом понад 10 років, сказала: "У Джима все ще більше енергії, ніж у багатьох водіїв молодого покоління, яких ми наймаємо. Мені справді пощастило, що Джим був у нашій команді".

Нагадаємо, мандрівник відвідав усі 7 чудес світу за рекордний час. Він впорався із завданням на 4,5 години швидше, ніж попередній рекордсмен.

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