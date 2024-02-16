Найстаріший вомбат на планеті: як живе та який вигляд має 34-річний Вейн (фото, відео)

34-річний Вейн – найстаріший вомбат у світі, який коли-небудь перебував у неволі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Його врятували із сумки матері після автомобільної аварії у листопаді 1989 року, тобто йому як мінімум 34 роки 100 днів тому. Однак, потенційно йому вже може бути 35, оскільки вважається, що він народився в січні 1989 року.

Попереднім рекордсменом був вомбат на ім'я Патрік (1986–2017), який мешкав у парку дикої природи Балларат у Вікторії, Австралія, і на момент смерті йому було не менше 30 років 200 днів.

Тривалість життя вомбатів у дикій природі зазвичай становить 5-15 років, а в неволі вони можуть дожити до двадцяти років, але тривалість життя Вейна безпрецедентна.

34-річний вомбат Вейн / Фото: guinnessworldrecords.com

"Він чудовий вомбат", - сказав Кодзо Седзіма, директор зоопарку Сацукіяма в Ікеді, Японія, де проживає Вейн.

Седзіма пояснює дивовижне довголіття Вейна тим, що він веде спосіб життя з низьким рівнем стресу: "Він спить, коли хоче спати, і їсть, коли хоче їсти".

Сацукіяма — другий за величиною зоопарк у країні, тому персонал може скрупульозно дбати про кожну тварину. А оскільки вхід до зоопарку безкоштовний, тваринам дозволяють жити спокійно, а не змушують з'являтися перед відвідувачами.

"Бувають випадки, коли відвідувачі приходять, але вомбати ховаються у своїх норах, і їх не видно", - сказав директор Седзіма.

Вейн потрапив до зоопарку 1990 року у віці одного року разом із двома самками вомбатів, Вандер та Тією. Вейн мав двох дочок – Сацукі та Сакуру – від Вандер, яка померла у віці 28 років.

Народження Сацукі 1992 року стало першим випадком успішного розведення вомбатів за межами Австралії. За словами співробітників зоопарку, Вейн також був близько знайомий з Тією, яка померла у віці 14 років, але пара так і не розмножилася.

34-річний вомбат Вейн / Фото: guinnessworldrecords.com

На жаль, жодна з дочок Вейна вже не жива. Сакура померла у віці 11 років, а Сацукі, яка зараз виставлена як примірник у музеї зоопарку, дожила до 19 років.

Наразі Вейн живе з трьома іншими вомбатами: 18-річним самцем Фуку та парою Коу та Юкі, яким по сім років.

Типовий день у житті Вейна містить пробудження вранці, сніданок, прогулянку полем, сон під сонцем, потім знову підйом, щоб поїсти і вечірню прогулянку.

34-річний вомбат Вейн / Фото: guinnessworldrecords.com

Його ранкова їжа складається з трави та солодкої картоплі, а на вечерю він їсть траву, солодку картоплю, моркву, гарбуз та яблука. Всі овочі нарізані на дрібніші шматочки, щоб Вейну було легше їх їсти. Зоопарк також прибрав усі сходи з вольєру, щоб розмістити Вейна в його поважному віці.

Співробітники кажуть, що рекордсмен дуже товариський і любить приходити до них у гості, коли вони поряд.

Коли Вейн уперше отримав титул Книги рекордів Гіннеса 2022 року, один із співробітників сказав: "Після отримання офіційного сертифікату Вейн привернув до себе багато уваги, і ми отримали вітальні листи від зоопарків з усієї країни. У нас також побільшало відвідувачів у зоопарку. Все це говорить нам про те, що Вейн досяг чогось екстраординарного".

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