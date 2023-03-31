Найстарішу косатку, яка перебувала в неволі "нещасних" 50 років, випустять в океан

Активісти захисту прав тварин повернуть косатку Лоліту, яка перебувала в океанаріумі понад 50 років, на волю.

Про це пише ladbible.com.

Тварину спіймали в Тихому океані 1970 року, коли їй було чотири роки. Вона провела наступні п'ять десятиліть, виступаючи у туристичній пам'ятці у Маямі, штат Флорида.

Зараз вважається, що їй 57 років, вона є найстарішою косаткою в неволі і провела свій час у найменшому вольєрі для косаток у Північній Америці.

Лоліта, також відома як Токитае, останніми роками мала слабке здоров'я, частково через умови її утримання в неволі, оскільки вона страждала від низки захворювань, включаючи проблеми із травленням через те, що її годували гнилою рибою, і шкірні інфекції через воду, в якій вона перебувала.

Фото: ladbible.com

На щастя, у червні 2022 року незалежна оцінка стану Лоліти показала, що її здоров'я покращало.

Минулого року MS Leisure оголосила, що її більше не змушуватимуть виступати перед публікою, і тепер вона має можливість повернутися в море.

Цей процес може зайняти наступні 18–24 місяці.

Повідомляється, що члени сімейної зграї Лоліти ще живі в Саліському морі. Зокрема, 90-річна косатка, яку вважають її матір'ю.

За оцінками, тривалість життя диких косаток становить від 50 до 90 років, тому повернути Лоліту до її сім'ї потрібно якомога раніше.

Втім, є побоювання, що випуск косатки назад у дику природу може призвести до зараження її зграї хворобами, які вона підхопила в океанаріумі, або що вона буде дуже вразлива до хвороб у морі.

Лоліта офіційно вважається "південною косаткою", різновидом косаток, яким загрожує серйозна небезпека зникнення, оскільки живими залишилося лише близько 70 особин. Вони були додані до списку зникаючих видів 2005 року.

Опинившись на волі, Лоліта, сподіваюся, зможе насолодитися шансом возз'єднатися зі своєю зграєю і поплавати у водоймі, значно більшій, ніж акваріум, в якому вона перебувала в океанаріумі Маямі.

Нагадаємо, у США чоловік орендував "розкішну" квартиру та був шокований її станом. У будинку були кажани, купи сміття, двері не завжди відчинялися, а ліфти не працювали. Втім, після скарги домовласник вигнав квартиранта.

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