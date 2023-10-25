Найстарішу жінку у світі вивчають вчені: що відомо про 116-річну Марію Браньяс (фото)

Вона вважає, що її довге життя пов'язане з відмовою від "токсичних" людей та уникненням "надмірностей", але дослідники намагаються зрозуміти наукову причину довголіття.

Вчені розпочали вивчати найстарішу у світі жінку за версією Книги рекордів Гіннеса, 116-річну Марію Браньяс.

Про це повідомляє abc.es.

Науковці сподіваються, що зразки, які вони взяли у неї, зможуть розкрити секрет довгого життя та допомогти їм розробити нові ліки від захворювань, зокрема раку.

Марія Браньяс, яка народилася в Сан-Франциско 1907 року перед переїздом до Іспанії, є найстарішою з жінок, що нині живуть на Землі. Вона пережила землетрус у США, велику пожежу, громадянську війну в Іспанії і навіть Covid-19, яким вона заразилася 2020 року.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Попри свій вік, Марія зберегла гострий розум, і єдині проблеми зі здоров'ям, з якими вона бореться, — проблеми з рухливістю та слухом. Довгожителька, яка регулярно публікує новини про своє життя в X, раніше пояснювала своє довголіття тим, що веде "дуже приємне у соціальному плані" життя "без надмірностей".

Вона також вважає, що її добре здоров'я пов'язане зі щоденним вживанням натурального йогурту, але доктор Манель Естеллер, директор Науково-дослідного інституту лейкемії Хосепа Каррераса, вважає, що її довге життя має бути чимось більшим, ніж просто йогурт, і саме це він намагається з'ясувати.

Вчений, який також є професором генетики в Університеті Барселони, взяв у Марії зразки ДНК, зокрема слину, сечу та кров, щоб з'ясувати, що відрізняє її від інших людей.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Відвідавши її в будинку для літніх людей, в якому вона зараз живе в Олоті, Каталонія, на північному сході Іспанії, щоб взяти зразки, доктор Естеллер зазначив, наскільки "свідомою" була бабуся.

"У неї зовсім ясна голова. Вона з разючою ясністю пам'ятає епізоди, коли їй було всього чотири роки, і вона не має серцево-судинних захворювань, властивих літнім людям. Єдине, що вона має, — це проблеми з рухливістю і слухом. Це неймовірно", - поділився він.

Доктор Естеллер хоче з'ясувати, наскільки довголіття Марії залежить від її способу життя, а наскільки – від генетики. Він вказує на те, що її успіх з генами, очевидно, відіграє певну роль, пояснюючи: "Очевидно, що існує генетичний компонент, оскільки в її сім'ї є декілька членів віком від 90 років".

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Марія мала трьох дітей, і її старша дочка, якій зараз 90 років, теж жива. Вона також має другу живу дочку, якій 79 років, але вона пережила свого сина, який загинув внаслідок нещасного випадку, коли йому було 77 років.

116-річна жінка народилася через рік після того, як її батьки-іспанці емігрували до США, де вона провела раннє дитинство. 1914 року сім'я повернулася до Іспанії, а Марія оселилася в Барселоні. Від 2000 року вона проживає в будинку для літніх людей в Олоті.

Коли її запитали про секрет її довгого життя, Марія раніше написала у соцмережі: "Порядок, спокій, гарні зв'язки з сім'єю та друзями, контакт із природою, емоційна стабільність, багато позитиву та подалі від токсичних людей". Але вона також вважає, що це "везіння", і доктор Естеллер планує перевірити, як її гени захищають її від вікового погіршення стану в лабораторії.

Марія Браньяс / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

У ході свого дослідження він проаналізує шість мільярдів сегментів її ДНК, зокрема 200 генів, які, як вважають, безпосередньо пов'язані зі старінням. Вчений сподівається, що результати дослідження допоможуть розробити ліки для лікування хвороб, зазвичай спричинених старістю.

"Ми сподіваємося, що дослідження клітин Марії дасть нам нові підказки про те, як боротися з нейродегенеративними або серцево-судинними захворюваннями, пов'язаними з віком, а також з раком", - сказав він. Але хоча доктор Естеллер ще не отримав результатів, в одному він упевнений. "Очевидно, що вона людина з надзвичайною здатністю до життєстійкості... Вона справді вміє виживати", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно 107-річний чоловік розсекретив страву, яка "гарантує довге життя". Він назвав свій секрет довголіття.

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