ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
569
Час на прочитання
2 хв

Найстаріший чоловік світу розкрив “секрет довголіття”: скільки йому років

Рекордсмен Гіннесса Жоао Нету у свої 113 років опинився в центрі уваги, розповівши про секрет довголіття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Найстаріший чоловік у світі Жоао Марінью Нету з рідними

Найстаріший чоловік у світі Жоао Марінью Нету з рідними / © Guinness World Records

Найстаріший чоловік планети, бразилець Жоао Марінью Нету поділився своїм баченням довгого життя після того, як 5 жовтня відсвяткував свої 113 років на великій вечірці, яку спеціально для нього підготували рідні.

Про це пише Mirror.

Нету занесений до Книги рекордів Гіннесса — його офіційно визнали найстарішим чоловіком у світі в листопаді 2024 року після смерті британця Джона Тіннісвуда, який прожив 112 років. На той момент Жоао було «112 років і 52 дні».

Досягнувши нового вікового рубежу, бразилець знову опинився у центрі уваги. За даними Guinness World Records, він «відсвяткував цей великий день на вечірці, яку організували його рідні». Таким чином, Нету став 26-м найстарішим чоловіком в історії.

Коли представники організації запитали його про секрет довголіття, Жоао зазначив, що головне — бути поруч із тими, кого любиш, і жити серед хороших людей.

Дитинство та родина найстарішого чоловіка світу

Жоао Марінью Нету народився 5 жовтня 1912 року в муніципалітеті Марангуапі (штат Сеара, Бразилія). Він — останній живий чоловік, який з’явився на світ того року.

Його родина займалася фермерством, і вже у віці чотирьох років хлопчик «працював разом із батьком у полі, доглядав худобу та збирав фрукти».

Згодом Нету став батьком семи дітей, має 22 онуків, 15 правнуків і трьох праправнуків.

Рекорд і святкування 113-річчя

У Instagram Книга рекордів Гіннесса опублікувала добірку світлин із ювілею довгожителя.

«Зі 113-м днем народження, Жоао Марінью Нету, найстаріший чоловік у світі! Бразилець святкує цей надзвичайний день великою вечіркою, яку підготували його близькі. Жоао насолоджується життям відтоді, як у листопаді минулого року був визнаний найстарішим чоловіком після смерті британця Джона Тіннісвуда у віці 112 років», — йшлося у дописі.

Попри свій рекорд, Жоао не є найстарішою людиною у світі — цей титул належить Етель Катерхем із Великої Британії, яка у серпні відсвяткувала 116-річчя.

На честь дня народження жінки Нету надіслав їй зворушливе фотопривітання. На знімку він у сонцезахисних окулярах тримає синій плакат із написом Ethel Feliz Aniversário (португальською — «Щасливого дня народження, Етель»), поруч видно кілька її світлин.

Як повідомляє організація LongeviQuest, що вивчає феномен довголіття, цей обмін став першим задокументованим привітанням між найстарішими чоловіком і жінкою у світі, які мешкають у різних країнах.

Фахівці також зазначають, що Жоао любить жартувати:

«Немає чоловіків, старших за мене — лише жінки!»

Нагадаємо, у серпні найстаріша жінка у світі Етель Катергем тихо відсвяткувала своє 116-річчя у колі сім’ї. Секрет довголіття жінки, яка пережила Covid-19 у 110 років, простий: «Ніколи ні з ким не сперечатися! Я слухаю і роблю те, що мені подобається».

Дата публікації
Кількість переглядів
569
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie