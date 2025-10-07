Найстаріший чоловік світу розкрив “секрет довголіття”: скільки йому років

Найстаріший чоловік у світі Жоао Марінью Нету з рідними / © Guinness World Records

Найстаріший чоловік планети, бразилець Жоао Марінью Нету поділився своїм баченням довгого життя після того, як 5 жовтня відсвяткував свої 113 років на великій вечірці, яку спеціально для нього підготували рідні.

Про це пише Mirror.

Нету занесений до Книги рекордів Гіннесса — його офіційно визнали найстарішим чоловіком у світі в листопаді 2024 року після смерті британця Джона Тіннісвуда, який прожив 112 років. На той момент Жоао було «112 років і 52 дні».

Досягнувши нового вікового рубежу, бразилець знову опинився у центрі уваги. За даними Guinness World Records, він «відсвяткував цей великий день на вечірці, яку організували його рідні». Таким чином, Нету став 26-м найстарішим чоловіком в історії.

Коли представники організації запитали його про секрет довголіття, Жоао зазначив, що головне — бути поруч із тими, кого любиш, і жити серед хороших людей.

Дитинство та родина найстарішого чоловіка світу

Жоао Марінью Нету народився 5 жовтня 1912 року в муніципалітеті Марангуапі (штат Сеара, Бразилія). Він — останній живий чоловік, який з’явився на світ того року.

Його родина займалася фермерством, і вже у віці чотирьох років хлопчик «працював разом із батьком у полі, доглядав худобу та збирав фрукти».

Згодом Нету став батьком семи дітей, має 22 онуків, 15 правнуків і трьох праправнуків.

Рекорд і святкування 113-річчя

У Instagram Книга рекордів Гіннесса опублікувала добірку світлин із ювілею довгожителя.

«Зі 113-м днем народження, Жоао Марінью Нету, найстаріший чоловік у світі! Бразилець святкує цей надзвичайний день великою вечіркою, яку підготували його близькі. Жоао насолоджується життям відтоді, як у листопаді минулого року був визнаний найстарішим чоловіком після смерті британця Джона Тіннісвуда у віці 112 років», — йшлося у дописі.

Попри свій рекорд, Жоао не є найстарішою людиною у світі — цей титул належить Етель Катерхем із Великої Британії, яка у серпні відсвяткувала 116-річчя.

На честь дня народження жінки Нету надіслав їй зворушливе фотопривітання. На знімку він у сонцезахисних окулярах тримає синій плакат із написом Ethel Feliz Aniversário (португальською — «Щасливого дня народження, Етель»), поруч видно кілька її світлин.

Як повідомляє організація LongeviQuest, що вивчає феномен довголіття, цей обмін став першим задокументованим привітанням між найстарішими чоловіком і жінкою у світі, які мешкають у різних країнах.

Фахівці також зазначають, що Жоао любить жартувати:

«Немає чоловіків, старших за мене — лише жінки!»

Нагадаємо, у серпні найстаріша жінка у світі Етель Катергем тихо відсвяткувала своє 116-річчя у колі сім’ї. Секрет довголіття жінки, яка пережила Covid-19 у 110 років, простий: «Ніколи ні з ким не сперечатися! Я слухаю і роблю те, що мені подобається».