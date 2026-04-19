Чарльз Сміт з онукою / © Guinness World Records

Найстаріший чоловік у світі, який уперше став дідусем: скільки йому років (фото)

У Чарльза Сміта народилася онука.

91-річний мешканець Австралії був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса найстарішим чоловіком, який уперше став дідусем.

Про це йдеться на сайті GWR.

Організація повідомила, що Чарльзу Сміту було 91 рік і 209 днів, коли у його сина Ешлі та невістки Ганни народилася донька Айла. Дівчинка з’явилася на світ 29 серпня 2025 року.

Чарльз став батьком у 55 років. Він зазначив, що момент появи онуки став для нього особливим і дуже емоційним.

«Все, що я можу сказати, це те, що я взяв її на руки і не хотів віддавати. За винятком зміни підгузків», — розповів він. «Я її люблю, і вона дивиться на мене в моєму капелюсі з маком і сміється. Я дивлюся на свого сина Ешлі, свою невістку Ганну та свою онуку Айлу і знаю, що це все — сім'я».

Син Чарльза Ешлі підкреслив, що батько приголомшує не лише своїм рекордом, а й способом життя.

«Найбільше в моєму батькові приголомшує його незалежність, — сказав він. — Він чудово проводить пенсію, подорожуючи Австралією у своєму кемпері та виходячи човном в затоку Моретон. Вік анітрохи не сповільнив його, я думаю, він активніший, ніж будь-коли. У нього позитивний настрій і міцне коло друзів, що багато про нього говорить. І, знаючи його, кількість чаю, яку він п’є, мабуть, має до цього якесь відношення».

Нагадаємо, найстаріша горила у світі Фату відсвяткувала 69-річчя.

