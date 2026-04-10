Найстаріший голуб у світі Шугар

Найстаріший голуб у світі Шугар

Найстаріший голуб у світі прожив понад 44 роки — фото

Голуб Шугар значно перевищив середню тривалість життя цих птахів і став справжньою легендою.

Найстаріший голуб у світі, який жив у неволі, прожив понад 44 роки.

Білий голуб за окликом Шугар із міста Честерфілд, штат Міссурі, США, був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса найстарішим живим голубом у неволі. На момент фіксації рекорду йому виповнилося 44 роки та 72 дні.

Зазвичай голуби живуть близько 20 років, однак Шугар перевищив цей показник більш ніж удвічі. Птах народився 23 червня 1981 року й більшу частину життя провів поруч зі своїм власником — 77-річним Девейном Орендером. Разом вони проводили час за переглядом телепрограм і прослуховуванням музики.

«Він має дуже щасливий і задоволений вигляд», — розповів Девейн представникам Книги рекордів Гіннеса на початку квітня. «Він мене дуже любить — ми з ним найкращі друзі».

Їхній зв’язок був настільки сильним, що навіть коротка розлука давалася голубу важко. Коли Девейн перебував у лікарні в Нешвілі, Шугар майже не їв і постійно сидів на дні клітки. Після повернення господаря птах швидко відновився.

Подібна ситуація відбулася і раніше. «Якось я мусив поїхати до Нешвіла на сесію звукозапису… і залишив Шугара у мами», — згадує Девейн. «Вона зателефонувала мені під час сесії й сказала, що Шугар просто лежить на дні клітки й не хоче вставати. Він сумував за мною! Коли я повернувся з Нешвіла, він знову їв так, ніби намагався надолужити згаяне».

Шугар перевершив попередній рекорд найстарішого голуба в неволі більш ніж на 15 років. Його власник мріяв, що улюбленець доживе до 50-річного ювілею, аби влаштувати для нього святкування з особливими ласощами — цільнозерновим бейглом і подрібненим попкорном.

Однак життя птаха завершилося 5 квітня. Попри це, Шугар назавжди залишиться в серці свого господаря та в пам’яті людей у всьому світі як найстаріший голуб, що жив у неволі.

