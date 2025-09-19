Найстаріший торт у світі: у Єгипті знайшли десерт віком понад чотири тисячі років (фото)

Єгипетські ієрогліфи / © Getty Images

Реклама

У Єгипті археологи знайшли торт, який вважається найдавнішим у світі. Його вік становить понад 4200 років. Знахідку виявили в усипальниці високопоставленого чиновника Пеп’янкха, і за свідченням Книги рекордів Гіннеса, ця випічка є найстарішою з відомих.

Про це пише T4.

Цей торт, який складається із двох коржів та ймовірно був начинений медом і кунжутом. Його поклали в гробницю не випадково. Єгиптяни вірили, що така випічка, разом із хлібом, допомагала померлому потрапити в рай (йдеться про так-зване Поле Очерету — Ред.) і символізувала нове життя. Він мав стати їжею для Пеп’янкха після смерті.

Реклама

Найдавніший торт у світі / © Reddit

Торт зберігся так дивовижно завдяки особливому способу приготування. Тісто запікали між двома мідними формами, які розігрівали на вогні, а потім герметично закривали. Цей процес створював вакуум, що захищав випічку від псування і дозволив їй зберегтися протягом тисячоліть.

Ця унікальна технологія дозволяє нам не лише зрозуміти харчові звички стародавніх єгиптян, а й дізнатися більше про їхні вірування та рівень технологічного розвитку. Таким чином, торт є не просто кулінарною знахідкою, а справжнім вікном у минуле.

Раніше японські вчені знайшли під землею біля єгипетських пірамід у Гізі щось дуже дивне за допомогою спеціальних приладів. Ця річ нагадує літеру «L», лежить неглибоко і дуже довга.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.