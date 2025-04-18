Найстаріший у світі пінгвін відсвяткував день народження: скільки років тварині (фото)

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Найстаріший у світі пінгвін відсвяткував свій 37-й день народження стильно — з тортом з риби та льоду. Самиця за окликом Спнеб живе в зоопарку Paradise Park в Гейлі, Корнуолл, Англія, від 1988 року.

Про це пише Daily Star.

16 квітня парк подарував їй святковий торт з її улюбленою рибою — шпротами, увінчаний пухнастим іграшковим пінгвіном, зробленим одним з її доглядачів. Доглядачі Спнеб кажуть, що записи, які ведуться в зоопарках в усьому світі, свідчать про те, що вона є найстарішою представницею свого виду на планеті та «дивовижна для свого віку».

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Тривалість життя пінгвіна Гумбольдта зазвичай становить від 10 до 15 років. Беккі Вейт, одна з доглядачок, сказала: «Спнеб продовжує мати гарний апетит, попри те, що вона вже немолодий пінгвін. Вона почувається напрочуд добре для свого віку. У нас є колонія з 24 пінгвінів Гумбольдта, серед яких двоє пташенят. Спнеб любить спостерігати за молодими пташенятами, виглядаючи зі своєї будки, а її улюбленим компаньйоном є один зі старших самців».

Найстаріший у світі пінгвін Спнеб / Фото: Paradise Park

Спнеб народилася 1988 року в притулку для птахів у графстві Суррей, а невдовзі після цього потрапила до парку Paradise. Її незвичайне ім’я було обрано доглядачами після того, як 2007 року вона пройшла курс лікування від небезпечного грибкового захворювання під назвою аспергільоз.

Тоді її лікували препаратом «Sp» за допомогою небулайзера, або «neb», що зрештою і дало їй таке незвичайне ім’я.

Найстаріший у світі пінгвін Спнеб / Фото: Paradise Park

Пінгвіни Гумбольдта є рідними для західного узбережжя Південної Америки, зокрема тихоокеанського узбережжя Чилі та Перу.

Нагадаємо, нещодавно найстаріша у світі горила в неволі Фату відсвяткувала свій 68-й день народження. Тварина живе в Берлінському зоопарку в Німеччині від 1959 року.