Найстаріший водій автобуса у світі

Найстаріший водій автобуса у світі / © скриншот з відео

Цікaвинки
214
1 хв
Найстаріший водій автобуса у світі

Найстаріший водій автобуса у світі: скільки йому років і де працює

Чоловік продемонстрував відданість своїй професії та неймовірну працездатність.

Юлія Шолудько

95-річний мешканець США, який керує міськими автобусами вже 27 років, був названий Книгою рекордів Гіннеса найстарішим водієм автобуса у світі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Реймонду Гагеру з Вічіта-Фоллз було 94 роки і 176 днів, коли 13 травня його вік і статус активного водія автобуса був підтверджений Книгою рекордів Гіннеса.

"Я найстаріший водій автобуса у світі", - сказав Гагер в інтерв'ю KFDX/KJTL.

За словами Реймонда, він почав водити у віці 14 років і швидко зрозумів, що йому подобається керувати більшими транспортними засобами.

Близько 27 років тому він став водієм автобуса Falls Ride, системи громадського транспорту у Вічіта-Фоллз.

Найстаріший водій автобуса у світі / © скриншот з відео

Найстаріший водій автобуса у світі / © скриншот з відео

За словами Гагера, спершу він планував вийти на пенсію у віці 95 років, але зараз він планує продовжувати водіння доти, поки буде здоровий і здатний.

Місто Вічіта-Фоллс вшанувало досягнення Гагера, оголосивши 18 листопада Днем Реймонда Гагера.

"Доброта. Гордість. Вдячність за те, що я був благословенний. Маленький сільський хлопчик досягнув чогось подібного", - сказав Гагер.

214
