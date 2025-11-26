- Дата публікації
Найстаріший водій автобуса у світі: скільки йому років і де працює
Чоловік продемонстрував відданість своїй професії та неймовірну працездатність.
95-річний мешканець США, який керує міськими автобусами вже 27 років, був названий Книгою рекордів Гіннеса найстарішим водієм автобуса у світі.
Про це йдеться на офіційному сайті.
Реймонду Гагеру з Вічіта-Фоллз було 94 роки і 176 днів, коли 13 травня його вік і статус активного водія автобуса був підтверджений Книгою рекордів Гіннеса.
"Я найстаріший водій автобуса у світі", - сказав Гагер в інтерв'ю KFDX/KJTL.
За словами Реймонда, він почав водити у віці 14 років і швидко зрозумів, що йому подобається керувати більшими транспортними засобами.
Близько 27 років тому він став водієм автобуса Falls Ride, системи громадського транспорту у Вічіта-Фоллз.
За словами Гагера, спершу він планував вийти на пенсію у віці 95 років, але зараз він планує продовжувати водіння доти, поки буде здоровий і здатний.
Місто Вічіта-Фоллс вшанувало досягнення Гагера, оголосивши 18 листопада Днем Реймонда Гагера.
"Доброта. Гордість. Вдячність за те, що я був благословенний. Маленький сільський хлопчик досягнув чогось подібного", - сказав Гагер.
