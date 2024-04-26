Найстаріші в історії сіамські близнюки: що відомо про життя Ронні та Донні (фото, відео)

Сіамські близнюки – надзвичайно рідкісне явище, яке, за оцінками, зустрічається один раз на кожні 50 тисяч вагітностей. Близько 70% сіамських близнюків – дівчатка, і переважна більшість їх або народжуються мертвими, або вмирають протягом дня.

Враховуючи це, народження здорових хлопчиків-близнюків Ронні та Донні Галіонів, які зрослися в утробі матері в області живота та тазу, кинуло виклик усім шансам. Їхню історію пригадала Книга рекордів Гіннеса.

Брати продовжували долати труднощі протягом усього свого життя, зрештою ставши найстарішими сіамськими близнюками, коли-небудь зареєстрованими.

Їм було 68 років, коли вони померли 2020-го.

Ронні та Донні народилися в Дейтоні, штат Огайо, 25 жовтня 1951 року. Наступні два роки вони провели у лікарні, де медики зрештою вирішили, що їх не можна безпечно розлучити.

Сіамські близнюки Ронні та Донні / Фото: youtube.com/Real_Stories

У кожного з близнюків було власне серце, шлунок, печінка, легені та нирки, а також власні руки та ноги. Їхня анатомія була з'єднана в сечовому тракті та нижніх відділах травного тракту, з єдиною прямою кишкою та частково загальним сечовим міхуром, який спорожнявся в один пеніс, яким контролював Донні.

Після того, як новина про їхнє народження поширилася, батьки близнюків Ейлін та Веслі були завалені пропозиціями виставити їх на показ. Спочатку вони відмовилися, але їм потрібно було утримувати дев'ятьох дітей, а після того, як близнюкам було відмовлено у формальній освіті через те, що місцеві школи вважали їх факторами, що відволікають, Веслі почав брати Ронні та Донні в дорогу від семи років.

Так почалася їхня тридцятирічна кар'єра, подорожуючи цирками, виставами та ярмарковими карнавалами США, Канадою та Латинською Америкою. Завдяки своїм гастролям вони стали знаменитостями, заробляючи достатньо грошей, щоби забезпечити свою сім'ю.

Сіамські близнюки Ронні та Донні / Фото: youtube.com/Real_Stories

Незалежне життя

1991 року, у віці 39 років, Ронні та Донні вийшли на пенсію і купили будинок у Дейтоні, де прожили незалежно два десятиліття.

Деяку підтримку їм надали молодший брат Джим та його дружина Мері, які мешкали в тому ж місті.

Володіючи чотирма руками та чотирма ногами, які потрібно було координувати, близнюки розробили власні методи виконання повсякденних завдань. Наприклад, вранці вони голили обличчя одне одному, а не кожен собі.

Вони самі готували їжу, прали білизну та могли приймати душ без сторонньої допомоги.

Сіамські близнюки Ронні та Донні / Фото: youtube.com/Real_Stories

Їм подобалося виходити на вулицю, і вони брали активну участь у суспільному житті, пересуваючись у спеціальному подвійному колісному кріслі.

Хоча їм хотілося одружитися та завести дітей, їхній стан ускладнювало формування особистих стосунків із жінками.

Спати було складно. Більшість свого життя вони працювали по черзі, бо не могли лежати рівно одночасно, але 2010 року, коли їм було 59 років, їм подарували виготовлене на замовлення крісло-ліжко, яке дозволило їм спати одночасно.

Після виходу на пенсію вони декілька разів з'являлися на телебаченні, наприклад, у шоу Джеррі Спрінгера 1997 року, у Книзі рекордів Гіннеса Primetime 1998 року та у документальному фільмі TLC 2010-го.

Ні Ронні, ні Донні ніколи не висловлювали жодного бажання розлучитися.

Різні особистості

Попри те, що близнюки були сіамськими, вони багато в чому відрізнялися. Ронні мав спокійний характер, а Донні був більш серйозний. Ронні був лінивий ніж Донні, якого він називав "маленькою дружиною", тому що Донні виконував більшу частину хатньої роботи.

Як і всі брати, вони час від часу сварилися, але на відміну більшості братів їх не можна було розлучити. Це часто призводило до того, що вони залишали одне одному синці під очима, а одного разу їхні травми вимагали накладання швів.

Джим сказав, що його братам могло знадобитися до п'яти днів, щоб врегулювати свої суперечки, причому Ронні зазвичай пропонував помиритися.

Сіамські близнюки Ронні та Донні / Фото: youtube.com/Real_Stories

За словами їхнього сімейного лікаря Глена Квіата, розумовий вік близнюків складав близько 10 років. Серед їхнього хобі були ігри з іграшковими машинками і перегляд телевізора, хоча вони часто розходилися в думках щодо того, що дивитися, навіть коли врешті-решт у них з'явилося два окремі телевізори.

За словами Джима, улюбленим заняттям Ронні була їжа. Він часто "обїдався", на відміну від Донні.

Джим стежив за їхніми фінансами, оплачував рахунки і давав їм щомісячну допомогу, побоюючись, що вони витратить усі свої гроші на іграшкові машинки, якщо буде така можливість.

Титул найстаріших сіамських близнюків в історії

2009 року близнюки були госпіталізовані після того, як Ронні переніс вірусну інфекцію, внаслідок якої у його легенях утворився небезпечний для життя тромб. Після цього їм був потрібний цілодобовий догляд, їм була потрібна допомога майже у всіх справах, зокрема користування туалетом.

Пожертви та волонтери з місцевої спільноти допомогли профінансувати та побудувати прибудову для людей з особливими потребами до будинку Джима та Мері, де Ронні та Донні прожили решту свого життя.

Сіамські близнюки Ронні та Донні / Фото: guinnessworldrecords.com

У липні 2014 року вони перевершили вік своїх героїв Чанга та Енга Банкерів, які померли у віці 62 років 1874-го.

Потім вони офіційно стали найстарішими сіамськими близнюками у світі, коли їм виповнилося 63 роки.

Ронні та Донні все своє життя мріяли потрапити до офіційної Книги рекордів Гіннеса і були у захопленні, коли їх нарешті включили.

На жаль, вони померли через серцеву недостатність 4 липня 2020 року у віці 68 років 253 дні.

Нагадаємо, на початку квітня померли сіамські близнюки-рекордсмени Лорі та Джордж. Їм було 62 роки.

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