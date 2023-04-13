Найстарший лікар у світі, якому 100 років, про своє довголіття: "П'ю мартіні та їм стейки"

Також він наголосив на важливості зберігати активність розуму в літньому віці.
Доктор Говард Такер, якому 100 років, є "найстарішим лікарем у світі".
Він займається медициною 76 років від 1947-го. Про це пише dailystar.co.uk.
Минулого року невролога з Клівленда, штат Огайо, США, було занесено до Книги рекордів Гіннеса як "Найстарішого практикуючого лікара".
Коли 1922 року народився доктор Такер, середня тривалість життя чоловіка становила 58 років. Однак він пережив сухий закон, Велику депресію, Другу світову війну, поліомієліт та навіть глобальну пандемію.
А сьогодні, згідно з дослідженням Бостонського університету, лише 1 із 5000 доживає до сотні.
Поряд з "хорошими генами" і "трохи успіху" доктор Такер має й інші правила, які він дотримувався протягом минулого століття.
Перш за все, невролог сказав, що важливо залишатися у формі: "Плавання, біг підтюпцем, походи та катання на лижах до 80 років зробили мене сильним та здоровим. Я намагаюся пробігти не менше трьох миль на біговій доріжці у швидкому темпі більшу частину днів на тиждень".
Але, попри його прихильність до фізичних вправ, доктор Такер сказав, що важливо "жити повним життям" і не обмежувати себе.
Він пояснив: "Я п'ю мартіні та їм стейк по-нью-йоркськи, але не щодня. Справжній секрет довголіття у тому, що секретів немає. Але ми живемо щодня і вмираємо один раз, тому ми маємо максимально використати час, який ми маємо".
Лікар каже, що також важливо зберігати активність розуму в літньому віці, щоб уникнути "когнітивного занепаду".
"Багато людей, які виходять на пенсію і стають неактивними у своєму повсякденному житті, наражаються на підвищений ризик зниження когнітивних функцій", - зазначив він.
А коли він не рятує життя і не вчить інших, то полюбляє відпочивати зі своєю родиною - чотирма дітьми та 10 онуками.
Нагадаємо, вчені створили диво-еліксир, який вилікує від похмілля. Винайдений пробіотик допоможе розщепити алкоголь під час кишкового тракту.
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