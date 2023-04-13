Найстарший лікар у світі, якому 100 років, про своє довголіття: "П'ю мартіні та їм стейки"

Також він наголосив на важливості зберігати активність розуму в літньому віці.

Доктор Говард Такер, якому 100 років, є "найстарішим лікарем у світі".

Він займається медициною 76 років від 1947-го. Про це пише dailystar.co.uk.

Минулого року невролога з Клівленда, штат Огайо, США, було занесено до Книги рекордів Гіннеса як "Найстарішого практикуючого лікара".

Фото: dailystar.co.uk

Коли 1922 року народився доктор Такер, середня тривалість життя чоловіка становила 58 років. Однак він пережив сухий закон, Велику депресію, Другу світову війну, поліомієліт та навіть глобальну пандемію.

А сьогодні, згідно з дослідженням Бостонського університету, лише 1 із 5000 доживає до сотні.

Поряд з "хорошими генами" і "трохи успіху" доктор Такер має й інші правила, які він дотримувався протягом минулого століття.

Перш за все, невролог сказав, що важливо залишатися у формі: "Плавання, біг підтюпцем, походи та катання на лижах до 80 років зробили мене сильним та здоровим. Я намагаюся пробігти не менше трьох миль на біговій доріжці у швидкому темпі більшу частину днів на тиждень".

Але, попри його прихильність до фізичних вправ, доктор Такер сказав, що важливо "жити повним життям" і не обмежувати себе.

Він пояснив: "Я п'ю мартіні та їм стейк по-нью-йоркськи, але не щодня. Справжній секрет довголіття у тому, що секретів немає. Але ми живемо щодня і вмираємо один раз, тому ми маємо максимально використати час, який ми маємо".

Фото: dailystar.co.uk

Лікар каже, що також важливо зберігати активність розуму в літньому віці, щоб уникнути "когнітивного занепаду".

"Багато людей, які виходять на пенсію і стають неактивними у своєму повсякденному житті, наражаються на підвищений ризик зниження когнітивних функцій", - зазначив він.

А коли він не рятує життя і не вчить інших, то полюбляє відпочивати зі своєю родиною - чотирма дітьми та 10 онуками.

Нагадаємо, вчені створили диво-еліксир, який вилікує від похмілля. Винайдений пробіотик допоможе розщепити алкоголь під час кишкового тракту.

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