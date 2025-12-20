"Найстрашніша подорож у житті": туристка розповіла про жах на шляху до найкрасивішого мосту світу

Золотий міст В’єтнам / Ілюстративне зображення

Реклама

Знаменитий Золотий міст поблизу Дананга у В’єтнамі — це магніт для інстаграм-блогерів та мандрівників. Конструкція довжиною 150 метрів розташована на висоті 1400 метрів над рівнем моря і нібито підтримується «руками бога». Але для туристки Емі Джонс ця краса ледь не коштувала нервового зриву.

Жінка поділилася своєю історією з виданням Express.

Пастка у скляній клітці

Дівчина зізнається: вона знала, що міст розташований високо в горах, але не була готова до того, як саме туди доведеться діставатися. Щоб потрапити на локацію, потрібно скористатися канатною дорогою в парку розваг Sun World.

Реклама

«Я панічно боялася висоти, тому опинитися замкненою в тому, що нагадувало скляну клітку, яка прямувала високо до небес, було зовсім не весело», — розповідає мандрівниця.

«Найдовша подорож у житті»

Ситуацію погіршила погода. Чим вище піднімалася кабінка, тим сильнішим ставав вітер.

«Кабінка повільно рухалася, і я відчувала, як вона хитається з боку в бік. Це була приголомшлива висота — 1414 метрів над рівнем моря. Це відчувалося як найдовша подорож у моєму житті», — згадує Емі Джонс.

Через страх вона навіть не могла дивитися у вікно або робити фото. Хмари почали затуляти краєвид, що тільки додало атмосфері містичності та жаху.

Реклама

Чи варто воно того

Коли дівчина нарешті ступила на тверду поверхню мосту, її ноги були «як желе». Вона наважилася глянути вниз і побачила крихітні кабінки канатної дороги над безмежною зеленою прірвою.

Втім, за її словами, пережитий стрес був виправданим.

«Це було абсолютно того варте. Золотий міст у реальному житті ще більш вражальний, з його гігантськими руками та вигнутою золотою структурою», — підсумувала туристка.

Вона також зазначила, що на самому мосту почувалася безпечніше, адже знала, що з одного боку перебуває від землі всього за кілька метрів, а не за тисячу.

Реклама

Нагадаємо, на Філіппінах турист ледь не загинув через маленького восьминога, який виявився у 1000 разів отруйнішим за ціанід. Контакт з крихітною твариною вагою менше яблука міг коштувати британцю життя.