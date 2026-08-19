Найстрашніше пророцтво Баби Ванги: дослідники розшифрували точну дату кінця світу

Ванга передбачила кінець світу 5078 року / © Pixabay

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Сліпа болгарська ясновидиця Баба Ванга, якій приписують передбачення Чорнобильської катастрофи та терактів 11 вересня, залишила після себе детальний прогноз майбутнього людства аж до 5078 року. За словами прихильників провидиці, саме в цей час має настати абсолютний кінець світу, якому передуватиме низка неймовірних етапів еволюції та наукових проривів.

Про це пише UNILAD.

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Хронологія майбутнього та кінець світу

Згідно з розшифрованою хронологією, на людство чекає безліч фантастичних відкриттів, серед яких винахід універсальних ліків від усіх хвороб 4302 року та глобальна зміна людської поведінки 4308-го. Вже до 4509 року люди нібито досягнуть такого високого рівня моральності, що зможуть безпосередньо спілкуватися з Богом.

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З плином століть пророцтва стають ще амбітнішими: 4599 року безсмертя має стати звичайним явищем, а 4674-й ознаменується піком процвітання, коли населення Землі сягне 340 мільярдів і почне змішуватися з інопланетними істотами. Відкриття межі відомого Всесвіту провидиця прогнозувала на 5076 рік, після чого 5078-го настане остаточний фінал.

Які передбачення уже збулися

Репутація Ванги здебільшого тримається на гучних подіях, які її послідовники ретроспективно пов’язують із нечіткими висловлюваннями провидиці. Найчастіше їй приписують точне передбачення аварії на Чорнобильській АЕС, загибель російського підводного човна «Курськ», а також обрання Барака Обами першим темношкірим президентом США.

Найвідомішим прикладом вважається трагедія 11 вересня, коли Баба Ванга ще 1989 року попереджала про напад «сталевих птахів» на американців, що пізніше витлумачили як захоплені терористами літаки. Поширене твердження прихильників свідчить, що болгарські та радянські вчені нібито оцінювали загальну точність її прогнозів на рівні 85%.

Водночас скептики наголошують, що Ванга ніколи не записувала свої прогнози особисто, тому більшість тверджень фіксувалися і поширювалися іншими людьми. Багато її висловлювань максимально розмиті та відкриті для інтерпретацій, а деякі конкретні пророцтва, як-от ядерна війна в період від 2010-го до 2014 року, так і не стали реальністю.

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Нагадаємо, математики спробували оцінити, скільки часу ще може проіснувати людство. Вчені назвали дату кінця людства з 95% ймовірністю, використавши так званий «аргумент судного дня» — статистичну модель, яка вже багато років викликає суперечки серед науковців.

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