"Найтовстіший кіт у світі" важить як п'ятирічна дитина: який він має вигляд (фото)

Тварину врятували від жорстокого господаря.
Кота з масивним ожирінням врятували від його жорстокого власника.
Тварина важить стільки ж, скільки середньостатистичний п'ятирічний хлопчик – понад 18 кіло. Пухнастик – найважчий з коли-небудь зареєстрованих котів, пише mirror.co.uk.
За даними Richmond Animal Care and Control, центру порятунку тварин у Річмонді, штат Вірджинія, США, Патчіса посадили на дієту, щоб знизити його гігантську вагу. Також він займається вправами для схуднення.
Вважається, що 8-річний кіт набрав зайву вагу після того, як його перегодовували ласощами та нездоровою їжею.
Знадобилося двоє людей, щоб підняти його.
Притулок опублікував допис у Facebook, де йшлося про пошук нового господаря товстому коту. Він став вірусним у Мережі.
Притулок попросив зацікавлених осіб надіслати їм електронного листа з інформацією про свій будинок і взяти на себе зобов'язання допомогти Патчісу "дійти до безпечної та здорової ваги".
"Патчіс дотримується особливої дієти, плану вправ і дуже солодкий. Також його кастрували, перевірили та чипували. Поки що ми захоплюватимемося його славно-ненажерським тілом!" - йшлося у повідомленні.
Вони також поділилися численними фотографіями, що показують, наскільки товстий кіт, навіть вимірявши його задню частину, яка досягла величезних 25 см у попереку.
За декілька днів у притулку повідомили, що Патчіс знайшов нову сім'ю.
Нагадаємо, пенсіонер прокинувся з жахом, виявивши, що його цуценя прожувало йому великий палець ноги до кістки. Втім, як виявилося, це врятувало йому життя.
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