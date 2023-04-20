"Найтовстіший кіт у світі" важить як п'ятирічна дитина: який він має вигляд (фото)

Кота з масивним ожирінням врятували від його жорстокого власника.

Тварина важить стільки ж, скільки середньостатистичний п'ятирічний хлопчик – понад 18 кіло. Пухнастик – найважчий з коли-небудь зареєстрованих котів, пише mirror.co.uk.

За даними Richmond Animal Care and Control, центру порятунку тварин у Річмонді, штат Вірджинія, США, Патчіса посадили на дієту, щоб знизити його гігантську вагу. Також він займається вправами для схуднення.

8-річного кота перегодовували нездоровою їжею / Фото: facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

Вважається, що 8-річний кіт набрав зайву вагу після того, як його перегодовували ласощами та нездоровою їжею.

Знадобилося двоє людей, щоб підняти його.

Кіт важить понад 18 кілограмів / Фото: facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

Притулок опублікував допис у Facebook, де йшлося про пошук нового господаря товстому коту. Він став вірусним у Мережі.

Патчіс важить як п'ятирічна дитина / Фото: facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

Притулок попросив зацікавлених осіб надіслати їм електронного листа з інформацією про свій будинок і взяти на себе зобов'язання допомогти Патчісу "дійти до безпечної та здорової ваги".

"Патчіс дотримується особливої дієти, плану вправ і дуже солодкий. Також його кастрували, перевірили та чипували. Поки що ми захоплюватимемося його славно-ненажерським тілом!" - йшлося у повідомленні.

Вони також поділилися численними фотографіями, що показують, наскільки товстий кіт, навіть вимірявши його задню частину, яка досягла величезних 25 см у попереку.

Ширина кота у попереку - 25 см / Фото: facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

За декілька днів у притулку повідомили, що Патчіс знайшов нову сім'ю.

Нагадаємо, пенсіонер прокинувся з жахом, виявивши, що його цуценя прожувало йому великий палець ноги до кістки. Втім, як виявилося, це врятувало йому життя.

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