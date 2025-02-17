Найтриваліший шлюб у світі: історія кохання та фото подружжя

Кажуть, що кохання непідвладне часу. Живий тому доказ 102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літтман, які нещодавно стали найстарішими молодятами у світі, та бразильська пара Маноель Анхелім Діно та Марія де Соуза Діно. Подружжя, якому зараз 105 і 101 рік відповідно, прожило у шлюбі неймовірні 84 роки і 77 днів, встановивши рекорд найтривалішого шлюбу для живої пари (різної статі).

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Часи були зовсім іншими, коли вони побралися 1940 року в каплиці Боа Вентура в Сеарі, Бразилія. Перший програмований електронний комп'ютер ще не був винайдений, а Бразилія навіть не виграла жодного чемпіонату світу з футболу.

Маноель (1919 р.н.) та Марія (1923 р.н., дівоче прізвище Алмейда де Соуза) вперше зустрілися 1936 року, коли працювали в сільському господарстві для своїх родин. Маноель поїхав до регіону Алмейда в районі Боа Віагем, щоб зібрати партію рападур (традиційних бразильських цукерок), де і познайомився з Марією, але стосунки між ними зав'язалися лише через декілька років.

Маноель і Марія Діно / Фото: LongeviQuest

Насправді, їхня перша зустріч ні до чого не призвела, і лише після випадкової зустрічі близько 1940 року Маноель вирішив, що Марія – саме та людина, з якою він хоче провести все своє життя. Він одразу закохався і був сповнений рішучості не упустити таку можливість знову, тому заявив про свої почуття до Марії і запросив її на побачення, на що вона відповіла "так".

Мама Марії спочатку була проти їхніх стосунків, тож Маноелю довелося завоювати довіру її родини, і незабаром вони почали будувати спільний дім для майбутнього.

Отримавши згоду сім'ї, Маноель і Марія одружилися 1940 року і почали будувати спільне життя в зведеному ним будинку, працюючи пліч-о-пліч, вирощуючи тютюн для продажу. Це було нелегко, але вони змогли виростити 13 дітей, які згодом подарували їм 55 онуків, 54 правнуків, а тепер і 12 праправнуків.

Маноель і Марія Діно / Фото: LongeviQuest

Зараз обидва довгожителі доживають свій вік у мирі та спокої. Через свій вік Маноель здебільшого відпочиває вдень, але ввечері часто приєднується до Марії у вітальні, щоб послухати молитву на вервиці по радіо о 18:00, після якої транслюється меса по телебаченню.

Маноель Діно / Фото: LongeviQuest

На думку Марії та її сім'ї, секрет довготривалого шлюбу простий – кохання.

Марія Діно / Фото: LongeviQuest

Цей рекорд був підтверджений LongeviQuest у співпраці з великою родиною пари. Станом на лютий 2025 року найтриваліший шлюб в історії (різної статі) – це шлюб Девіда Джейкоба Гіллера (нар. 20 жовтня 1789 р., пом. 7 липня 1899 р.) та Сари Деві Гіллер (нар. 17 березня 1792 р., пом. 8 квітня 1898 р.), які прожили у шлюбі 88 років 349 днів до смерті Сари.

Нагадаємо, школяр не спав рекордні 264 години. Чим закінчився експеримент та з якими наслідками він зіткнувся.

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