"Найтупіший злочинець": чоловік намагався продати вкрадені речі людям, у яких їх поцупили – фото

Незграбного злочинця охрестили "найтупішим у Британії" після того, як він намагався продати електроінструменти людям, у яких вони були вкрадені декількома годинами раніше.

Про це пише Daily Star.

25-річний Каллум Луїс Еллербі зніяковів, коли в листопаді минулого року презентував інструменти робітникам у будинку в Йорку. Це рішення змусило його почервоніти, оскільки інструменти, вартістю 3 130 фунтів стерлінгів, були викрадені з того ж будинку вночі.

Злодії вдерлися до будинку з інструментами і пошкодили двері внутрішнього дворика на суму 1500 фунтів стерлінгів, постановив Коронний суд Йорка.

Еллербі, який живе по сусідству, якимось чином заволодів інструменти, а потім приніс їх підряднику, який працював на об'єкті, перед тим, як забратися звідти.

Каллум Еллербі / Фото: North Yorkshire Police / SWNS

У результаті, поліція, яку викликали, заарештувала його вдома. Він заперечував крадіжку зі зломом, з чим погодилося обвинувачення, коли він визнав себе винним у зберіганні краденого.

Двома днями раніше Еллербі був засуджений до умовного тюремного ув'язнення за п'ять крадіжок з магазинів, двох громадських робіт за інші крадіжки з магазинів і заподіяння кримінальної шкоди. Він також був звільнений під заставу за пограбування магазину в центрі Йорка.

Суддя Саймон Гікі ув'язнив його на 18 місяців і сказав: "Я не думаю, що у вас є бажання або можливість залишатися на правильному боці закону. Належним покаранням може бути лише негайне ув'язнення. Ви явно становите загрозу для суспільства, і у вас жахлива історія виконання судових рішень".

Нагадаємо, чоловік, який тричі сидів за ґратами, став суддею. Раніше він заходив до судової зали в кайданках, а тепер – у мантії.

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