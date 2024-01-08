"Найунікальніший" аеропорт у світі, побудований на штучному острові, тоне в морі (фото)

Міжнародний аеропорт Кансай тоне в морі, опустившись приблизно на 11 метрів від моменту його відкриття 30 років тому після того, як він був побудований на штучному острові.

Про це пише Daily Star.

Великий аеропорт занурюється в море із середньою швидкістю більш ніж 30 см на рік. Хаб вартістю 18 мільярдів доларів було збудовано на двох штучних островах у затоці Осака, які зараз віддаляються все далі й далі від мегаполісу.

Наразі зростають побоювання, що аеропорт, який обслуговує такі авіакомпанії, як All Nippon Airways, Japan Airlines і Nippon Cargo Airlines, може опуститися в море до 2056 року, повідомляє The Sun. Спочатку інженери розраховували, що за 50 років будівлі осядуть на 4 метри над рівнем моря – мінімум, необхідний для того, щоб паводкові води не прорвали морську стіну аеропорту. Однак цей поріг було досягнуто лише за шість років. Потім на зведення та зміцнення дамби було витрачено приголомшливі 140 мільйонів доларів, але схоже, що падіння хаба ще глибше у воду – лише питання часу.

Міжнародний аеропорт Кансай 1994 року / Фото: Getty Images

Юкако Ханда, представниця Kansai Airports, сказала 2018 року: "Коли будувався аеропорт Кансай, кількість ґрунту для рекультивації землі було визначено на основі необхідного рівня землі та оцінки просідання через 50 років після будівництва".

Однією з проблем аеропорту є земля, де він побудований. Описувану як "схожу на вологу губку" землю необхідно було зробити сухою та щільною, перш ніж можна буде звести будівлі.

Півтора метра піску було укладено поверх глиняного морського дна, перш ніж було прокладено 2,2 мільйона вертикальних труб, а потім заповнено піском. Потім ґрунт використовувався для створення міцної основи.

Міжнародний аеропорт Кансай / Фото: Getty Images

Коли острів вперше почав опускатися на морське дно, будівельники вставили нові плити та підняли колони, щоб спробувати втримати аеропорт на плаву. Проте, схоже, їхні зусилля виявилися марними.

Ба більше, аеропорт регулярно зазнає негоди та стихійних лих. 2018 року налетів смертоносний тайфун "Джебі", через який аеропорт тимчасово закрив свої двері, оскільки тисячі пасажирів опинилися у скрутному становищі.

Міжнародний аеропорт Кансай після тайфуна "Джебі" / Фото: Getty Images

У відповідь Кансай нещодавно оголосив про плани провести навчання із землетрусу та цунамі, щоб персонал був готовий до надзвичайних ситуацій.

Щорічно через Кансай проїжджають у середньому 20 мільйонів людей. Це був перший аеропорт у світі, збудований на воді.

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