"Найупертіший чоловік" 16 років намагається вступити до престижного університету

36-річний чоловік став відомим як "найвпертіша людина Китаю" після того, як 16 років поспіль складав вступний іспит, намагаючись вступити до престижного університету Цінхуа.

Про це пише Oddity Central.

Танг Шаньцзюнь складав гаокао, найскладніший вступний іспит до коледжу в Китаї, 2009 року. Він набрав 372 бали з 750, що було занадто мало для вступу до університету його мрії – університету Цінхуа. Він не бажав йти на компроміс, тому наступні декілька років старанно вчився і займався гаокао. До 2016 року його результат покращився до пристойних 625 балів, більш ніж достатньо для вступу до декількох університетів у його рідній провінції Гуансі, але все ще недостатньо для обраних ним спеціальностей у Цінхуа. Тож він продовжував вчитися рік за роком, ігноруючи всі інші університети, але так і не досягнувши рівня, необхідного для вступу на бажані факультети в Цінхуа.

2019 року Танг досяг свого піку гаокао – 649 балів з 750, чого вистачило, щоб вступити до багатьох престижних китайських університетів, навіть до Цінхуа, але не на ті дві спеціальності, на які він прагнув – фізику та хімію. Більшість людей просто вдовольнилися б багатьма іншими доступними варіантами, але не "найупертіша людина Китаю".

Танг Шаньцзюнь / Фото: Oddity Central

На жаль, у наступні роки результати Танг Шаньцзюня з гаокао погіршилися. Дехто припускав, що це через його вік, що його пам'ять вже не та, а дехто вважав, що 649 балів – це його пік, і він просто не здатен набрати більше.

Минулого року Танг нарешті вирішив вступити на фізичний та хімічний факультети Центрально-китайського педагогічного університету, але він набрав 594 бали з 750 можливих, а на ці факультети приймали абітурієнтів, які набрали щонайменше 608 балів. Він посів приблизно 6 000-те місце з 460 000 осіб, які складали гаокао в Гуансі-Чжуанському автономному районі, але цього було недостатньо для його власних амбіцій.

Танг сказав газеті China Daily, що минулорічний гаокао був для нього останнім, але він, очевидно, пережив своє розчарування, оскільки цього року він склав вступний іспит до університету в 16-й раз. Він знову набрав понад 600 балів, але не зміг здійснити свою мрію – вивчати фізику чи хімію в найпрестижнішому університеті Китаю. Зараз, у віці 36 років, він поступово починає усвідомлювати, що навіть якщо його врешті-решт приймуть, його шанси знайти хорошу роботу після закінчення університету низькі, оскільки він буде конкурувати з молодими людьми, яким трохи більше 20 років.

"Він вважає, що вступ до найпрестижнішого університету країни – це великий успіх, який відкриває шлях до хорошого життя, але в житті є багато способів досягти успіху", - прокоментував ситуацію Танга директор Науково-дослідного інституту освіти 21 століття в Китаї. "Вперте прагнення до мети, яка виходить за межі власних можливостей, іноді призводить до невдачі".

Протягом останніх 16 років Танг працював на випадкових роботах, щоб утримувати себе і своїх батьків, але він розуміє, що, можливо, настав час зосередитися на пошуку стабільної, повноцінної роботи замість того, щоб витрачати більшу частину своєї енергії на вступ до університету своєї мрії. Невідомо, чи буде він складати вступні іспити наступного року.

Його історія схожа на історію його земляка, відомого як "Король Гаокао". 58-річний Лян Ши протягом 26 років намагався вступити до омріяного навчального закладу, Університету Сичуані, перш ніж врешті-решт припинив свої спроби.

Нагадаємо, у Китаї plus-size блогерка померла у прямому ефірі, під час якого з'їла 10 кг їжі. Вона знімала мукбанг-трансляції.

Читайте також: