Найуспішніші люди народжуються в ці місяці: рейтинг

Зміст Січень Грудень Квітень Березень Липень Серпень Листопад Вересень Жовтень Травень Лютий Червень

Астрологи стверджують, що місяць вашого народження може говорити про те, чи станете ви успішним і як ви досягаєте своїх найсміливіших мрій. Кожен місяць народження має потенціал бути дуже успішним, але амбіції та засоби досягнення будуть різними. Як результат, деякі місяці народження можуть досягти своїх етапів швидше, ніж інші, завдяки своєму ставленню, сильним сторонам та мотивації.

Про це пише астрологиня Ліз Сіммонс для Parade.

Далі — рейтинг найуспішніших місяців народження.

Січень

Невдача — це не про народженого у січні. Місяць вашого народження — це похвальне поєднання стоїчного, відповідального Козерога та інноваційного, інтелектуального Водолія. Космічний підпис вашого місяця народження особливий, оскільки Козерогами та Водолієм керує Сатурн — планета наполегливої ​​праці, структури та влади. Важкий вплив Сатурна вимагає досконалості.

Можливо, ви знали, що вам судилося досягти величі з дитинства. Зрештою, у вас є витривалість, щоб пройти дистанцію. Не дивно, що ви були найкращим у своєму класі в школі або наймолодшим професіоналом, який домінував у своїй галузі, завдяки впливу Сатурна.

Грудень

Грудень поступається за успіхом січні, оскільки ці зимові місяці поєднують в собі примхливого Козерога. Але грудень дещо відрізняється, адже вами також керує експансивний, сповнений надій Стрілець. Козеріг, ваш знак, вимагатиме від вас відповідальності за роботу, яку ви виконали в особистому та професійному житті.

На відміну від прохолоди січня, ваш грудневий день народження палає хвилюванням. Енергія Стрільця благає вас вірити в себе та свої мрії. Ви не зазнаєте невдачі, якщо будете спиратися на трудову етику Козерога та приймати нестримний оптимізм Стрільця.

Квітень

Квітень може зрівнятися з успіхами зимових місяців, але підійде до цього дещо інакше. Бути квітневою дитиною означає, що вас надихають швидкі, орієнтовані на дії Овни та ціннісно-орієнтовані, стійкі Тельці.

Як тільки ви знаєте, чого хочете досягти, стати чи чого прагнете, вас неможливо зупинити. Ви щиро вірите, що все можливо завдяки вашому вогню Овна. Однак енергія вашого Тельця тимчасово зупиняє ваш успіх. Ви не збираєтеся брати на себе зобов’язання, якщо немає гарантованої виплати, тому ви третій за успішністю місяць народження.

Березень

Березневі діти йдуть одразу за квітнем, оскільки ці два місяці мають спільного амбітного Овна. Однак, народження в березні означає, що ви також перебуваєте під впливом інтуїтивних, мрійливих Риб.

Проте все, про що ви мрієте, може стати вашою реальністю. Ви можете здійснити свої найсміливіші мрії, якщо будете реалістичними щодо зусиль, які ви докладаєте до своїх цілей та досягнень.

Липень

Ніщо не стане на заваді народженому в липні. Ви завдячуєте своїм успіхом турботливій, інтуїтивній енергії Рака та пристрасній, непохитній енергії Лева, місяця вашого народження. Як і всі липневі діти, ви володієте глибокою мудрістю, яка керує вашими діями та зусиллями. Інтуїція Рака допомагає вам відчувати впевненість у своїх прагненнях.

Ви можете мріяти про успіх, перш ніж він станеться, наприклад, про перемогу в перегонах або підвищення по службі. Ця впевненість у собі підкріплена впевненою енергією Лева. Але ця впевненість у собі може бути впертою та непохитною, що може перешкодити вашому успіху.

Серпень

Серпневі діти зрештою досягнуть того, чого задумали. Як і ті, хто народився в липні, ви маєте впевнену, творчу енергію Лева, щоб почуватися впевнено у своїх зусиллях і талантах. Однак, народження в серпні означає, що ви також працюєте з прискіпливою, перфекціоністичною Дівою. Ви можете розраховувати на енергію Діви, щоб удосконалити свої плани та організувати свої зусилля, щоб стабільно працювати над досягненнями. Але тривога Діви може зупинити ваші зусилля. Пам’ятайте, що потрібно позбутися своїх думок, щоб досягти своїх цілей.

Листопад

У народжених у листопаді є наполегливість, завзятість і далекоглядність, щоб забезпечити свій успіх, але це може зайняти деякий час. Енергія Скорпіона може бути нав’язливою та догматичною, а енергія Стрільця може бути занадто широкою. Слабкі сторони цього місяця народження заважають успіху, оскільки людині може бути важко визначити, чого вона хоче, або змінити свій курс дій. На щастя, це можна з часом усунути.

Вересень

Успіх приходить не так легко, тому що поєднуються Діва та нерішучі Терезами. Обидва знаки зодіаку мають схожі труднощі: Діва може почуватися невпевнено та незахищено через страх невдачі, тоді як Терези вагаються через страх осуду та невдоволення. Оскільки космічна енергія цього місяця передбачає невизначеність, ви можете почуватися нездатними взяти на себе довгострокові цілі та далекі амбіції.

Але все втрачено. У вас все ще є шанс здійснити свої мрії, але це вимагатиме нехарактерної сміливості та мужності, щоб зробити цей стрибок.

Жовтень

Скорпіонська сторона жовтня робить людину стійкою та сильною. Однак, Терези можуть це перекреслити. Терези стурбовані зовнішністю. Ти можеш соромитися своїх цілей, якщо те, чого ти прагнеш, є незвичайним або непопулярним. Як наслідок, ти можеш перешкодити своєму просуванню, занадто зосереджуючись на тому, що інші скажуть і подумають про твої зусилля.

Травень

Ви все ще можете досягти успіху, як тільки знайдете свою точку опори. Те, що ви народилися в травні, означає, що ви працюєте з непохитним, ціннісно орієнтованим Тельцем і непередбачуваним, постійно мінливим Близнюком.

Ви парадокс, тому досягти успіху не так просто. Енергія Близнюків натякає на короткий період концентрації уваги, оскільки ви швидко переходите від мети до мети в пошуках чогось кращого. Це підкріплюється вашою ціннісно орієнтованою енергією Тельця, яка не зосереджуватиметься ні на чому, що не гарантує успіху. Ці недоліки можуть змусити вас зупинитися в досягненні мети чи амбіцій, які можуть стати вашим найбільшим досягненням на сьогоднішній день.

Лютий

Астрологічна енергія лютого є одночасно і плюсом, і мінусом. Плюсом є те, що цими людьми керує бунтівний Водолій, який не боїться ризикувати, і чутливі Риби, які гостро усвідомлюють глибинні вібрації.

Звучить багатообіцяюче, але мінусом Водолія є те, що він буде сторонньою людиною, а мінусом Риб — те, що вони не обґрунтовані. Як результат, ти можеш не знати, що є реалістичним або правдоподібним, коли справа доходить до вимірювання твого успіху. Як тільки ти відчуєш себе заземленим у своїх мріях і впевненим у своїй унікальності, успіх може прийти.

Червень

На жаль, діти, народжені у червні, найменш схильні до успішної історії через космічний підпис цього місяця народження. Завдяки гнучкій, але неспокійній енергії Близнюків, ви нудьгуєте та стаєте ненадійними. Чутливий, але примхливий темперамент Рака говорить про те, що ви не можете відкинути свої почуття у своїх прагненнях.

Обидва знаки зодіаку мають свої сильні сторони — Близнюки розумні та вміють реагувати, тоді як Рак інтуїтивний та авторитетний. Але ваша історія успіху часто затьмарюється вашим постійно мінливим емоційним станом та коротким періодом концентрації уваги, тому вам доводиться працювати вдесятеро більше, ніж іншим. Ви здатні досягти великого успіху, як і будь-хто інший, але ви також набагато частіше відкидаєте сучасне уявлення про те, як виглядає успіх.

Водночас, авторка заспокоює, що навіть якщо ваш місяць народження має нижчий рейтинг, це не означає, що ви приречені на невдачу. Натомість це може просто означати, що ваше розуміння успіху відрізняється від загальноприйнятого визначення того, як має виглядати успіх.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

