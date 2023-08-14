Найважчий чоловік у світі, що схуд на 330 кг, вперше за два роки показав, який має вигляд – фото

Він поділився рідкісними світлинами.
"Найтовстіша людина у світі" Хуан Педро Франко, який важив понад 590 кг та схуд на 330 кіло, показав, який зараз має вигляд.
39-річний чоловік з Мексики опублікував у своєму Instagram дві рідкісні світлини. На них він постав із собакою, одягнений у сіру футболку та чорні штани.
До слова, Хуан не публікував свої фото два роки.
Сім років тому Книга рекордів Гіннеса визнала його найважчою людиною у світі. Він був прикутий до ліжка і для того, щоб перемістити його, потрібно було вісім людей. Йому навіть довелося носити підгузки, бо він не міг дістатися до туалету.
На той час, коли йому виповнилося 32 роки, вага Хуана зробила його в'язнем у власному будинку, і він вперше за сім років поїхав лікуватися. Під час перебування в лікарні у нього діагностували діабет 2 типу, дисфункцію щитовидної залози, гіпертонію та рідину в легенях.
Після успішної операції з бандажування шлунка, зміни дієти та режиму вправ Хуан втратив неймовірні 330 кг.
Нагадаємо, американка побила рекорд Книги Гіннеса, відростивши найдовшу бороду серед жінок. Ерін Ганікатт змогла відростити 30-ти сантиметрову бороду, побивши попередній рекорд 75-річної американка Вівіан Вілер, яка відростила 25,5-сантиметрову бороду.
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