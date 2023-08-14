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Найважчий чоловік у світі, що схуд на 330 кг, вперше за два роки показав, який має вигляд – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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Найважчий чоловік у світі, що схуд на 330 кг, вперше за два роки показав, який має вигляд – фото

Хуан Педро Франко до схуднення / Фото: Getty Images

Він поділився рідкісними світлинами.

"Найтовстіша людина у світі" Хуан Педро Франко, який важив понад 590 кг та схуд на 330 кіло, показав, який зараз має вигляд.

39-річний чоловік з Мексики опублікував у своєму Instagram дві рідкісні світлини. На них він постав із собакою, одягнений у сіру футболку та чорні штани.

Хуан Педро Франко / © instagram.com/juanpfranco
Хуан Педро Франко / Фото: instagram.com/juanpfranco

До слова, Хуан не публікував свої фото два роки.

Хуан Педро Франко / © instagram.com/juanpfranco
Хуан Педро Франко / Фото: instagram.com/juanpfranco

Сім років тому Книга рекордів Гіннеса визнала його найважчою людиною у світі. Він був прикутий до ліжка і для того, щоб перемістити його, потрібно було вісім людей. Йому навіть довелося носити підгузки, бо він не міг дістатися до туалету.

Хуан до схуднення / © Getty Images
Хуан до схуднення / Фото: Getty Images

На той час, коли йому виповнилося 32 роки, вага Хуана зробила його в'язнем у власному будинку, і він вперше за сім років поїхав лікуватися. Під час перебування в лікарні у нього діагностували діабет 2 типу, дисфункцію щитовидної залози, гіпертонію та рідину в легенях.

Хуан Педро Франко до схуднення / © Getty Images
Хуан Педро Франко до схуднення / Фото: Getty Images

Після успішної операції з бандажування шлунка, зміни дієти та режиму вправ Хуан втратив неймовірні 330 кг.

Нагадаємо, американка побила рекорд Книги Гіннеса, відростивши найдовшу бороду серед жінок. Ерін Ганікатт змогла відростити 30-ти сантиметрову бороду, побивши попередній рекорд 75-річної американка Вівіан Вілер, яка відростила 25,5-сантиметрову бороду. 

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Дата публікації
Перегляди
3359
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