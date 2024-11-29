"Найвідданіший клієнт Британії": 92-річна жінка щотижня відвідує один і той самий ресторан

Вона обожнює це місце і його персонал.

З 1987 року Моллі Робінсон щочетверга обідає в замку Ленглі в Нортумберленді. Раніше вона відвідувала це місце разом зі своїм нині покійним чоловіком Джоком, і вони зазвичай залишалися там на ніч.

Про це пише BBC.

Після смерті чоловіка вона відвідує замок сама. Обід пані протягом цих років залишається незмінним. Вона завжди обирає суп дня та фіш-енд-чипс, і запиває їх двома келихами шампанського.

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Якщо вона не доїдає свій обід, то залишки страви згодовують птахам.

"Вони шикуються за ними в чергу", – додала пані Робінсон.

Також Моллі Робінсон розділяє обід з персоналом, замовляючи їм келих шампанського.

Ейлід Вайз, помічниця відділу їжі та напоїв і за сумісництвом екскурсоводка, називає пані Робінсон "VIP-клієнткою".

"У нас не має бути улюблених клієнтів, але вона, безперечно, моя улюблениця", – додала вона.

Нагадаємо, співробітники ресторану Neua Luan Luan в Таїланді шукають клієнта, який випадково заплатив за вечерю 200 тисяч батів (приблизно 242 тисячі гривень), замість двох тисяч батів (2,4 тисячі гривень).

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