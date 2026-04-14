Найвідоміші діаманти в історії: рекорди, факти та фото

Діаманти

Квітень традиційно асоціюється з діамантами — саме цей дорогоцінний камінь вважається символом місяця. Його блиск і міцність часто порівнюють із природними процесами: як дощі дають життя квітам, так і величезний тиск у надрах Землі створює один із найцінніших мінералів у світі.

З цієї нагоди Книга рекордів Гіннеса пригадала найбільш приголомшливі діаманти та рекорди, які вони встановили.

Найбільший діамант

Діамант «Куллінан», вагою 3 106 каратів (621 грам), утримує титул найбільшого діаманта від 1905 року. «Куллінан» за розміром приблизно дорівнює авокадо. У найдовшому місці його довжина становить 10,5 см. Діамант був знайдений на шахті «Прем'єр» (Південна Африка) і подарований британському монарху Едуарду VII.

Оскільки у нього було більше дорогоцінних каменів, ніж він міг використати, діамант було розрізано на 106 різних каменів. Едуард VII заявив, що цей «великий і унікальний» діамант буде збережено «серед історичних коштовностей, що становлять спадщину Корони».

Два найбільші камені, вирізані з цього діаманта, відіграють ключову роль у британській монархії. «Куллінан I», або «Велика зірка Африки», розміщений на скіпетрі монарха з хрестом. Цей скіпетр використовується під час церемонії коронації британського монарха. Імперська державна корона також має «Куллінан II», розміщений у центрі коштовностей.

Перша каблучка, виготовлена на 100% з діамантів

8 березня 2012 року компанія Shawish Jewellers (Швейцарія) виготовила каблучку повністю з діаманта вагою 150 каратів. Використовуючи спеціальні лазери для огранування каменю, ювеліри переосмислили концепцію діамантової каблучки. За 70 мільйонів доларів цей коштовний камінь може стати вашим.

Мохамед Шавеш, президент Shawish Jewellery, сказав Vogue: «Це здавалося неможливим, тому ми вирішили розпочати цю пригоду. Створення ідеальної діамантової каблучки — це втілення мистецтва».

Найбільше діамантів, інкрустованих у сумочку

Ювеліри з Гонконгу підняли мистецтво прикрашання на абсолютно новий рівень. Компанія Coronet інкрустувала сумку у формі пляшки Coca-Cola 8 543 чорними та 1 345 безбарвними діамантами. Дизайн сумки натхненний творами відомої дизайнерки сумок Джудіт Лейбер.

Загалом на сумці було 9 888 натуральних діамантів. Творчий процес тривав понад 100 днів, і 15 різних майстрів працювали над тим, щоб ідеально розмістити дорогоцінні камені. Їхнє кінцеве творіння важило 120 каратів. Блискучу сумку було представлено на ювелірній виставці Baselworld 2018 у Швейцарії.

Найдорожчий діамант, проданий на аукціоні

4 квітня 2017 року на аукціоні Sotheby’s у Гонконгу діамант CTF Pink Star був проданий за 71,2 млн доларів. Унікальний рожевий колір діаманта та його оцінка «без внутрішніх дефектів» від Геммологічного інституту Америки (GIA) привернули увагу багатьох заможних покупців.

Зараз цей дорогоцінний камінь, встановлений у каблучці, має розміри 2,69 см на 2,06 см. Мережа ювелірних магазинів Chow Tai Fook Enterprises (Китай) придбала цей дорогоцінний камінь. Спочатку діамант мав назви Steinmetz Pink і Pink Star. Однак після того, як він перейшов у власність ювелірної компанії, її керівництво змінило назву на честь батька засновника, доктора Чен Ю-Тунга.

Наймасштабніше пограбування діамантів

З огляду на високу вартість цих дорогоцінних каменів, природно, що люди готові піти на все, аби їх дістати. У лютому 2003 року групою італійських злодіїв було пограбовано Антверпенський світовий діамантовий центр (Бельгія). У цій крадіжці в стилі «Одинадцять друзів Оушена» злодіям вдалося втекти з діамантами на суму 100 млн доларів. Лідера злодіїв, Леонардо Нотарбартоло, зрештою затримали та засудили до 10 років ув’язнення; однак викрадені діаманти так і не було знайдено.

Діамантовий центр мав особливо надійну систему безпеки. Пограбування, здійснене Леонардо, нагадує те, що можна побачити лише у фільмах. Діаманти зберігалися у сховищі, захищеному 10 рівнями безпеки, зокрема камери, інфрачервоні давачі, радар та замок із 100 мільйонами комбінацій. Леонардо вивчив слабкі місця системи, орендуючи офіс у центрі протягом понад двох років. З огляду на таке ретельне планування, одне можна сказати напевно: Леонардо був засліплений багатством діамантів.

Найбільша діамантова копальня

Щоб добути ці дорогоцінні камені, алмазодобувачі мусять заглиблюватися в надра Землі, аби знайти кристали, що утворилися понад мільярд років тому. Місця розташування відкладень, що містять алмази, трапляються рідко, тому найбільший у світі алмазний рудник відіграє ключову роль у постачанні «каменю квітня».

Алмазна шахта Орапа (Ботсвана) займає площу 1,18 км², що робить її найбільшою за площею. Глибина шахти становить 305 метрів. Ця відкрита шахта виробляє 10 мільйонів каратів алмазів на рік.

Причиною успіху шахти є те, що вона розташована над двома кімберлітовими трубками. Це вулканічні утворення, які вивергалися 200 мільйонів років тому і винесли алмази на поверхню Землі.

Нагадаємо, забута на понад 100 років валіза розкрила таємницю зниклого діаманта Габсбургів.