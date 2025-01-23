Найвища людина в історії: зріст, біографія та фото гіганта

Книга рекордів Гіннеса поділилася історією найвищої людини, яка коли-небудь жила. Так, зараз найвищим чоловіком у світі вважається Султан Косен, зріст якого 246,5 см, а найвищою жінкою – Румейса Гелгі зі зростом 215,16 см. Втім, рекорд Роберта Вадлова не вдалося побити нікому.

Про це йдеться на офіційному сайті GWR.

Роберт був найвищою людиною у світі від 1933 року до своєї смерті 1940-го, відібравши рекорд у Альберта Крамера, коли той був ще підлітком.

Також відомий як "Іллінойський велетень" та "Алтонський велетень", Роберт мав величезний зріст 272 см.

Раннє життя

Роберт Першинг Вадлов народився 22 лютого 1918 року в родині Гарольда Франкліна та Адді Мей. Він був найстаршим із п'яти дітей, але жоден з його братів і сестер, як і його батьки, не були високими на зріст.

Роберт мав захворювання гіпофіза, яке називалося гіпертрофією, що змушувало його організм виробляти занадто багато людського гормону росту. Цей стан відомий як гігантизм, і більшість найвищих людей страждають на нього.

У той час лікарі діагностували стан Роберта, але вони порадили його родині відмовитися від хірургічного втручання, оскільки воно було занадто ризикованим і могло вбити його.

До п'яти років він носив одяг, призначений для підлітків, а до восьми років Роберт став вищим за свого батька.

У початковій школі для нього зробили спеціальну парту. Йому знадобилася форма, пошита на замовлення, коли він вступив до бойскаутів у 13 років, і лише у 16 років він досяг 243 см, що зробило його найвищим підлітком в історії.

У 18 років Роберт вступив до коледжу, щоб вивчати право, але незабаром знайшов інший шлях.

У віці 21 року він мав зріст 271 см і був найвищою людиною, яка коли-небудь була зафіксована. Але навіть тоді він не зупинився у своєму рості.

Роберт Вадлов / Фото: Getty Images

Статус знаменитості

Приголомшливий зріст Роберта зробив його неймовірно відомим. Люди просто відчайдушно прагнули позувати на фото поруч із найвищою людиною, яка коли-небудь жила. Роберт продовжував подорожувати за тисячі кілометрів Америкою, щоб виступати перед публікою. 1936 року він навіть гастролював зі знаменитим цирком братів Рінглінгів, виступаючи на центральному рингу на таких величезних майданчиках, як Медісон-сквер-гарден.

Роберт завжди одягався у свій повсякденний одяг і відмовлявся одягатися так, як того вимагав цирк – у капелюх і фрак.

На жаль, саме в цей час Роберт серйозно захворів. Під час поїздки до Мічигану 1940 року він помітив, що у нього щось не так з ногою. Він деякий час носив металеву шину, яка допомагала йому підтримувати щиколотку і ногу під час ходьби. Цей апарат, який мав би полегшити його життя, трагічно призвів до його смерті.

Роберт Вадлов / Фото: Guinness World Records

Передчасна смерть

Через відсутність чутливості в кінцівках Роберт не помічав, що скоба натирає йому шкіру. Врешті-решт, його рана заразилася, і він провів свої останні дні в готельному номері, який перетворився на імпровізовану лікарню.

Лікарі намагалися врятувати його переливанням крові, але інфекція виявилася занадто сильною для нього. Він помер 15 липня 1940 року у віці лише 22 років.

Його спадщина продовжує жити

Через 85 років після смерті Роберту все ще належать численні рекорди. Окрім того, що Роберт був найвищою людиною в історії, йому належать наступні титули:

Найвищий підліток в історії – у віці 17 років він мав зріст 245 см

Найбільші ноги в історії – він носив американський розмір взуття 37AA (європейський розмір 75), що еквівалентно 47 см в довжину

Найбільші руки в історії – його руки від зап'ястя до кінчика середнього пальця становили 32,3 см. Він носив каблучку 25-го розміру

Головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей впевнений, що Роберт назавжди залишиться найвищою людиною в історії.

Він сказав: "За 18 років я, мабуть, виміряв більше найвищих людей у світі, ніж будь-хто інший на планеті, але я ще не зустрічав нікого, хто наближався б до феноменального зросту «Алтонського гіганта», Роберта Вадлова. Його зріст був настільки безпрецедентним і настільки вищим, ніж будь-хто інший, коли-небудь виміряний науковими методами, що я сумніваюся, що ми коли-небудь побачимо таких людей, як він".

Нагадаємо, історія та фото 16 найвищих людей світу від 1900 року. Більшість рекордсменів пішли з життя у молодому віці.

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