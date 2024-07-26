Найвища покинута будівля у світі: де розташований гігантський хмарочос, його висота і фото

Goldin Finance 117, недобудований хмарочос заввишки 597 метрів на околиці Тяньцзіня, сьомого за величиною міста Китаю, наразі є найвищою покинутою будівлею у світі.

Про це пише Oddity Central.

Спочатку задуманий як центральна частина розкішного проєкту нерухомості в Тяньцзіні Goldin Finance 117, також відомий як China 117 Tower, це найвища у світі недобудована і незаселена будівля. Його зведення розпочалося 2008 року, але було зупинене через два роки, під час Великої рецесії.

Goldin Finance 117 / Фото: Getty Images

Роботи над проєктом було відновлено 2011-го, з орієнтовною датою завершення між 2018 та 2019 роками. Однак у вересні 2015 року будівництво знову було призупинено і відтоді не відновлювалося. На момент призупинення робіт на Goldin Finance 117 приголомшливий хмарочос був п'ятою найвищою будівлею у світі. Зараз це найвища покинута будівля у світі.

Найвищі будівлі світу / Фото: Getty Images

Goldin Finance 117 мав мати 128 наземних поверхів, 117 з яких планувалося відвести під готельні та комерційні приміщення, 11 поверхів – під механічні та експлуатаційні служби, а також чотири підземні рівні. На відміну від більшості інших будівель подібного розміру, він був спроєктований як придатний для проживання аж до найвищої точки. Цікаво, що лише за найвищим житловим поверхом China 117 Tower поступається лише дубайській Бурдж-Халіфі. На жаль, весь хмарочос залишається абсолютно незаселеним.

Дехто каже, що шанси були не на боці проєкту від самого початку. З одного боку, забудовник, Goldin Group, був новим гравцем на китайському ринку, і відсутність підтримки китайського уряду означала необхідність повністю самофінансувати весь проєкт. Це було ризиковане підприємство, але якби компанія змогла його здійснити, винагорода була б того варта. На жаль, фінансова криза 2008 року спричинила ще більший тиск на Goldin.

Goldin Finance 117 / Фото: Getty Images

До 2011 року будівництво на Goldin Finance 117 відновилося, і, попри інші незначні затримки, справи йшли догори. Однак 2015 року, після урочистої церемонії з нагоди досягнення хмарочосом висоти 597 метрів, усі будівельні роботи припинилися. Після того, як луснула бульбашка на китайському фондовому ринку, Goldin не мала резервів, щоб утримати ціну власних акцій на плаву, і її керівники могли лише спостерігати за падінням ціни.

Дехто каже, що розробка розкішного проєкту в місті другого рівня, такому як Тяньцзінь, була поганою ідеєю від самого початку, оскільки він просто не зацікавив еліту, на яку мав би справити враження. Остання надія побачити Goldin Finance 117 завершеним, очевидно, згасла 2018 року, і відтоді 600-метровий хмарочос стоїть покинутим.

Goldin Finance 117 / Фото: Getty Images

Сьогодні Goldin Finance 117 є не лише найвищим "хмарочосом-привидом" у світі, а й повчальною історією для інших забудовників і навіть для китайського уряду. Після провалу проєкту Golding Group 2020 року влада видала указ, який суттєво обмежив масштаб і кількість хмарочосів, що будуються в усій країні.

Нагадаємо, у "готелі смерті" вартістю майже 2 мільярди доларів жодного разу не зупинявся гість. Минуло понад 30 років від початку будівництва готелю.

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