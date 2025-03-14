Найвища сміттєва гора у світі: де розташована та фото

Відоме як сміттєва гора Делі, звалище Газіпур займає площу близько 28 гектарів (понад 50 футбольних полів) і майже таке ж високе, як культовий Тадж-Махал.

Про це пише Sky News.

Засноване 1984 року на околиці Газіпура, у східному районі Делі, сміттєзвалище досягло своєї максимальної потужності ще 2002 року, але відтоді воно перетворилося на гору висотою до 72 метрів. Це вже одне з найбільших звалищ у світі, але воно продовжує приймати сотні тонн сміття з Делі щодня і, як очікується, зростатиме ще більше.

Сміттєзвалище Газіпур, що складається з понад 14 мільйонів метричних тонн відходів, вже давно стало чумою для мільйонів людей, які називають Делі своїм домом. Сморід від нього нестерпний, особливо влітку, регулярно спалахують пожежі, що огортають навколишні території густим токсичним димом, а звивисті схили звалища іноді обвалюються, ховаючи людей і транспортні засоби під мільйонами тонн сміття.

Сміттєзвалище Газіпур / Фото: The Hindu

"Я бачив, як воно лише розростається, всі уряди обіцяли вирішити цю проблему, але нічого не робили", - сказав 71-річний Ібрагім Хан, мешканець колонії Мулла, в інтерв'ю виданню. "Кожна людина, яка живе поруч, хворіє, і їй важко дихати. У мене хворе серце і маю труднощі з диханням".

У вересні 2017 року понад 50 мільйонів тонн сміття обвалилося донизу, поховавши під собою десятки людей і автомобілів, а в квітні 2024 року на полігоні спалахнула масштабна пожежа, що спричинила густий дим, який спричинив значні проблеми зі здоров'ям і диханням у людей, що мешкають у навколишніх районах.

Сміттєзвалище Газіпур / Фото: The Hindu

Звалище Газіпур, що височіє над Делі, здалеку має вигляд як природний пагорб, але коли ви наближаєтесь до нього, лише запах розкриває його справжнє походження – сміття, вироблене людиною. Цей "Сміттєвий Еверест" може шокувати своїми розмірами, але проблеми, які він створює для довкілля та місцевого населення – не жарти. На жаль, попри обіцянки місцевої влади зменшити шкоду, яку завдає сміттєзвалище Газіпур, ніхто не в змозі зупинити його розростання. Щодня Делі виробляє понад 11 000 тонн сміття, значна частина якого потрапляє сюди, роблячи сміттєву гору ще більшою.

Нагадаємо, сміттярі приголомшили цінними знахідками на звалищах. Нерідко вони знаходять коштовні речі.

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