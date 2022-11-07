Найвища в світі жінка вперше мандрувала літаком: летіти довелося в горизонтальному положенні (фото, відео)

Для жінки велетенського зросту в літаку замінили шість крісел на спеціальне ліжко.

Найвища жінка у світі Румейса Гелгі вперше в житті скористалася авіатранспортом, здійснивши 13-годинний політ зі Стамбула до Сан-Франциско.

Про успішний переліт вона повідомила у своєму обліковому записі в Instagram.

Громадянка Туреччини Румейса Гелгі занесена до Книги рекордів Гіннесса, у свої 25 років вона має зріст 215,16 см. Жінка страждає на синдром Вівера - рідкісне генетичне захворювання, яке викликає надмірний ріст кісток і призводить до дуже великого зросту.

Раніше Гелгі не могла подорожувати літаком, оскільки її зріст не дозволяв їй цього навіть у молодості.

Щоб дозволити найвищій жінці світу полетіли за кордон, Turkish Airlines модифікувала один зі своїх літаків спеціально для неї, видаливши з салону шість крісел і замінивши його власним ліжком.

Після своєї подорожі Гелгі написала у своєму обліковому записі Instagram: "Бездоганна подорож від початку до кінця. Це був мій перший політ літаком, але точно не останній".

Найвища в світі жінка працює в індустрії технологічного програмного забезпечення. У Сполучених Штатах вона залишиться принаймні на шість місяців, щоб продовжити свою кар'єру та співпрацювати з Книгою рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, іранець, якого називали найбруднішою людиною у світі, помер у віці 94 років через кілька місяців після того, як односельці вперше за багато років скупали його у ванній.

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