Найвища жінка на планеті побила ще два світові рекорди – фото

Найвища жінка у світі Румейса Гелгі святкує своє 10-річчя у статусі рекордсменки, додавши два нових титули до свого довгого списку досягнень.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Румейса з Туреччини вперше потрапила до книги рекордів 2014 року. Рівно 10 років тому вона прославилась на весь світ як найвища дівчинка-підліток.

Десять років потому 27-річна дівчина, рекордний зріст якої спричинений дуже рідкісним захворюванням під назвою синдром Вівера, щойно здобула свій сьомий та восьмий рекордні титули, будучи визнаною найдовшою дитиною жіночої статі та жінкою з найдовшими вухами.

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Вона розповіла: "За останнє десятиліття я пройшла неймовірну подорож з Книгою рекордів Гіннеса. У мене було багато можливостей поділитися своєю історією та світоглядом, навіть у тих місцях, куди я ніколи не мріяла потрапити. Після того, як мене представили як рекордсменку, я отримала багато повідомлень від громадськості, які надихають. Я відчула, що можу перетворити свій унікальний стан, який сприймався як щось дуже погане, на благословення для себе. Це дуже позитивно вплинуло на моє психічне здоров'я. Я також стала більш впевненою в собі, ніж будь-коли".

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Світові рекорди Румейси Гелгі:

Найвища жінка серед живих – 215,16 см

Найдовший палець у живої людини (жінка) – 11,2 см

Найширший розмах рук у живої людини (жінка) – 22,6 см

Найбільші руки у живої людини (жінка) – права рука 24,93 см і ліва рука 24,26 см

Найдовша спина у живої людини (жінка) – 59,90 см

Найвищий підліток серед живих людей (жінка) – 2014 року її зріст був 213,6 см

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Тепер вона має ще два рекорди. Румейса та її мама Сафіє Шахін Гелгі були названі спільними власницями рекорду найдовшої дитини (жіночої статі). Коли Румейса народилася 1 січня 1997 року, її зріст становив 59 см.

Румейса у віці одного місяця / Фото: guinnessworldrecords.com

Вона також має найдовші вуха, середній розмір яких 9,58 см.

Вона сказала: "Моя мотивація побити цей рекорд полягає в тому, що мої вуха, очевидно, великі, і це, на жаль, було однією з головних речей, за які з мене знущалися протягом усього мого життя. Мені навіть пропонували зробити косметичну операцію, щоб "виправити" мої вуха, хоча я ніколи не потребувала цього. Тож я подумала, що це буде дуже сильним посланням – побити ще один рекорд, зробивши те, за що з мене раніше знущалися. Я отримую багато запитань про мої вуха, наприклад, чи не створюють вони проблем. Мої вуха не створюють мені жодного дискомфорту. Насправді, великі вуха мають певні переваги. У мене приголомшливий слух. Я навіть чую, як люди шепочуться в інших кімнатах будинку. Я не жартую! Існують наукові пояснення, які довели, що великі вуха збирають більше звукових хвиль і краще чують. Ще одна хороша сторона в тому, що я люблю прикраси, і у мене завжди достатньо місця, щоб носити стільки сережок, скільки я хочу".

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Румейса зізнається, що це досить сюрреалістично, що через 10 років вона все ще б'є нові рекорди, але як захисниця людей з видимими відмінностями, вона пишається тим, що побила так багато рекордів завдяки своїй природній формі.

"Головне послання, яке я сподіваюся донести до всіх, б'ючи ці рекорди, полягає в тому, що іноді люди змушують вас вірити, що те, що ви маєте, є прокляттям, але насправді це може зробити вас багаторазовим рекордсменом. Тож не дозволяйте чужій думці змусити вас засмучуватися через те, ким ви є. Іноді люди запитують мене: "Якби ви могли народитися заново, чи хотіли б ви не мати свого синдрому?". Я не можу відповісти "так" на це запитання, тому що якби я не пройшла через усі випробування і не стала тією, ким я є сьогодні, я не була б восьмиразовою рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса. Тому, вірите чи ні, але я не хотіла би бути іншою, і моя мета – заохотити кожного почуватися щасливим у власній шкірі", - заявила вона.

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, тіло "найвищої жінки планети" зі зростом 2,41 м зникло на пів століття. Британка Джейн Банфорд померла 1922-го у віці 26 років.

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