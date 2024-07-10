Найвища жінка на планеті побила ще два світові рекорди – фото

Вперше вона прославилася десять років тому.
Найвища жінка у світі Румейса Гелгі святкує своє 10-річчя у статусі рекордсменки, додавши два нових титули до свого довгого списку досягнень.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Румейса з Туреччини вперше потрапила до книги рекордів 2014 року. Рівно 10 років тому вона прославилась на весь світ як найвища дівчинка-підліток.
Десять років потому 27-річна дівчина, рекордний зріст якої спричинений дуже рідкісним захворюванням під назвою синдром Вівера, щойно здобула свій сьомий та восьмий рекордні титули, будучи визнаною найдовшою дитиною жіночої статі та жінкою з найдовшими вухами.
Вона розповіла: "За останнє десятиліття я пройшла неймовірну подорож з Книгою рекордів Гіннеса. У мене було багато можливостей поділитися своєю історією та світоглядом, навіть у тих місцях, куди я ніколи не мріяла потрапити. Після того, як мене представили як рекордсменку, я отримала багато повідомлень від громадськості, які надихають. Я відчула, що можу перетворити свій унікальний стан, який сприймався як щось дуже погане, на благословення для себе. Це дуже позитивно вплинуло на моє психічне здоров'я. Я також стала більш впевненою в собі, ніж будь-коли".
Світові рекорди Румейси Гелгі:
- Найвища жінка серед живих – 215,16 см
- Найдовший палець у живої людини (жінка) – 11,2 см
- Найширший розмах рук у живої людини (жінка) – 22,6 см
- Найбільші руки у живої людини (жінка) – права рука 24,93 см і ліва рука 24,26 см
- Найдовша спина у живої людини (жінка) – 59,90 см
- Найвищий підліток серед живих людей (жінка) – 2014 року її зріст був 213,6 см
Тепер вона має ще два рекорди. Румейса та її мама Сафіє Шахін Гелгі були названі спільними власницями рекорду найдовшої дитини (жіночої статі). Коли Румейса народилася 1 січня 1997 року, її зріст становив 59 см.
Вона також має найдовші вуха, середній розмір яких 9,58 см.
Вона сказала: "Моя мотивація побити цей рекорд полягає в тому, що мої вуха, очевидно, великі, і це, на жаль, було однією з головних речей, за які з мене знущалися протягом усього мого життя. Мені навіть пропонували зробити косметичну операцію, щоб "виправити" мої вуха, хоча я ніколи не потребувала цього. Тож я подумала, що це буде дуже сильним посланням – побити ще один рекорд, зробивши те, за що з мене раніше знущалися. Я отримую багато запитань про мої вуха, наприклад, чи не створюють вони проблем. Мої вуха не створюють мені жодного дискомфорту. Насправді, великі вуха мають певні переваги. У мене приголомшливий слух. Я навіть чую, як люди шепочуться в інших кімнатах будинку. Я не жартую! Існують наукові пояснення, які довели, що великі вуха збирають більше звукових хвиль і краще чують. Ще одна хороша сторона в тому, що я люблю прикраси, і у мене завжди достатньо місця, щоб носити стільки сережок, скільки я хочу".
Румейса зізнається, що це досить сюрреалістично, що через 10 років вона все ще б'є нові рекорди, але як захисниця людей з видимими відмінностями, вона пишається тим, що побила так багато рекордів завдяки своїй природній формі.
"Головне послання, яке я сподіваюся донести до всіх, б'ючи ці рекорди, полягає в тому, що іноді люди змушують вас вірити, що те, що ви маєте, є прокляттям, але насправді це може зробити вас багаторазовим рекордсменом. Тож не дозволяйте чужій думці змусити вас засмучуватися через те, ким ви є. Іноді люди запитують мене: "Якби ви могли народитися заново, чи хотіли б ви не мати свого синдрому?". Я не можу відповісти "так" на це запитання, тому що якби я не пройшла через усі випробування і не стала тією, ким я є сьогодні, я не була б восьмиразовою рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса. Тому, вірите чи ні, але я не хотіла би бути іншою, і моя мета – заохотити кожного почуватися щасливим у власній шкірі", - заявила вона.
Нагадаємо, тіло "найвищої жінки планети" зі зростом 2,41 м зникло на пів століття. Британка Джейн Банфорд померла 1922-го у віці 26 років.
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