Найвища жінка планети вперше зустрілася із найнижчою: вони потішили кумедними фото

Найнижча та найвища жінки в світі – Румейса Гелгі та Джіоті Амге – вперше зустрілися в Лондоні з нагоди 20-го щорічного Дня рекордів Гіннеса та зробили разом кумедні фото.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Румейса відома в усьому світі як найвища жінка, зріст якої становить 215,16 см, тоді як Джіоті – найнижча жінка, що живе (мобільна): цей титул вона з гордістю утримує вже більш ніж десять років, її зріст становить 62,8 см.

Попри величезну різницю у зрості – 152,36 см, вони швидко потоваришували, попиваючи традиційний англійський чай та обмінюючись життєвим досвідом і спільною любов'ю до моди та догляду за собою.

"Перша зустріч з Джіоті була чудовою", - сказала Румейса. "Вона найрозкішніша жінка. Я довго чекала на цю зустріч. У нас є багато спільного! Ми обидві любимо макіяж, догляд за собою, прикраси та манікюр".

"Я звикла дивитися догори і бачити людей, вищих за мене", - додала Джіоті. "Але сьогодні я була така щаслива підняти голову і побачити найвищу жінку в світі".

Румейса Гелгі та Джіоті Амге / Фото: Guinness World Records

Румейса додала, що вони чудово провели час, розмовляючи про спільні хобі та обмінюючись порадами щодо макіяжу та догляду за собою.

"Часом нам було важко дивитися одна одній в очі через різницю у зрості, але це було чудово", - сказала вона.

Румейса Гелгі та Джіоті Амге / Фото: Guinness World Records

Головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей вручив Румейсі та Джіоті спеціальні сертифікати. Визнаючи внесок цих двох жінок у суспільство, спеціальні синьо-золоті сертифікати відзначили статус Румейси та Джіоті як ікон Книги рекордів Гіннеса.

Румейса Гелгі / Фото: Guinness World Records

Хоча Джіоті зізналася, що ніколи не думала, що її назвуть іконою, вона була в захопленні від цього титулу: "Я ніколи не думала, що мене назвуть іконою, і особливо приємно, що це сталося у ювілейному 70-му виданні Книги рекордів Гіннеса. Я не можу пояснити, наскільки я щаслива! Я дуже рада, що познайомилася з Румейсою. Вона така добродушна, і мені було дуже комфортно з нею спілкуватися".

Джіоті Амге / Фото: Guinness World Records

Румейса: найвища жінка в світі

Насолоджуючись своєю першою в житті поїздкою до Сполученого Королівства, Румейса не могла дочекатися, щоб відчути унікальну енергетику Лондона і внести до свого списку пам'яток декілька визначних місць.

Уродженка Туреччини, де вона живе зі своєю сім'єю, 27-річна Румейса здобула світову славу завдяки своєму рекордному зросту, який повністю відповідає її драйву та невпинним зусиллям, спрямованим на те, щоб зробити світ більш інклюзивним і добрішим місцем.

Після того, як у 17 років Румейса була визнана найвищим підлітком серед живих дівчат, у 2021 року вона стала найвищою жінкою серед живих.

Румейса Гелгі та Джіоті Амге / Фото: Guinness World Records

Приголомшливий зріст Румейси зумовлений синдромом Вівера – надзвичайно рідкісним генетичним захворюванням, яке спричиняє надмірний ріст кісток внаслідок мутації гена EZH2. Лікарі виявили лише близько 50 випадків синдрому Вівера у всьому світі. Румейса стала 27-м діагностованим випадком і першим у Туреччині.

Хоча рекордсменка все життя кидала виклик стереотипам і стикалася з жахливими знущаннями, вона ніколи не дозволяла труднощам і негативу зупинити її. Здобувши домашню освіту, Румейса тепер працює веб-дизайнеркою і активно використовує свої платформи для підвищення поінформованості про свій стан.

Але рекорди Румейси не обмежуються лише її зростом. Рекорди, якими вона може похвалитися:

Найдовший палець у живої людини (жінка) – 11,2 см

Найширший розмах рук у живої людини (жінка) – 22,6 см

Найбільші руки у живої людини (жінка) – права рука 24,93 см і ліва рука 24,26 см

Найдовша спина у живої людини (жінка) – 59,90 см

Нещодавно Румейса побила ще два світові рекорди – жінка та її мама Сафіє Шахін Гелгі були названі спільними власницями рекорду найдовшої дитини (жіночої статі). Коли Румейса народилася 1 січня 1997 року, її зріст становив 59 см. Вона також має найдовші вуха, середній розмір яких 9,58 см.

Джіоті: найнижча жінка з тих, що нині живуть

Джіоті народилася 16 грудня 1993 року в Нагпурі, Індія. Її зріст зумовлений ахондроплазією – порушенням росту кісток, яке вражає руки та ноги.

Досить поширене серед відомих форм скелетної дисплазії, це генетичне захворювання виникає на ранніх стадіях розвитку плода та спричиняє низький зріст, впливаючи на хрящову тканину, яка згодом має сформувати кістки рук та ніг дитини.

Однак, Джіоті продовжує доводити свою яскраву, неординарну особистість. 30-річна жінка любить макіяж і моду, вона йде за своїми мріями з впевненістю, що надихає, і ретельно курирує свій контент у соціальних мережах для своєї постійно бази шанувальників.

"Я дійсно прикладаю багато зусиль до своїх роликів у соціальних мережах", - сказала вона. "І саме тому у мене так багато підписників".

Румейса Гелгі та Джіоті Амге / Фото: Guinness World Records

Після того, як 2009 року Джіоті стала найнижчим підлітком, коли їй було всього 15 років, 2011-го її знову виміряли. Під час цього заходу її офіційно оголосили найнижчою жінкою з тих, що нині живуть, її зріст склав 62,8 сантиметра.

Вона додала ще один рекордний титул до своєї колекції після того, як долучилася до акторського складу "Американської історії жахів: Шоу виродків" Раяна Мерфі в ролі Ма Петіт, ставши найнижчою акторкою в історії.

"Було багато труднощів, проте це було найбільшим досягненням у моєму житті. Я дуже рада працювати з ними", - розповіла вона про досвід на знімальному майданчику.

У лютому 2024 року вона прилетіла до Лос-Анджелеса і возз'єдналася з іншим рекордсменом Султаном Косеном, найвищим чоловіком у світі. Зустріч у Каліфорнії відбулася через шість років після першої зустрічі пари 2018-го, коли вони весело провели час, фотографуючись на тлі пірамід та Великого Сфінкса у Гізі.

Нагадаємо, найстаріша сім'я в світі все життя їла одну страву. Сім'я Меліс з Італії, мабуть, знайшла секрет довгого і здорового життя.

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