Найвища жінка у світі: історія життя 26-річної Румейси Гелгі та фото рекордменки

Мешканка Туреччини Румейса Гелгі – найвища жінка у світі.

Як пише Книга рекордів Гіннеса, її зріст 215,16 см.

Протягом усього свого життя жінка стикалася з жахливими знущаннями та проблемами зі здоров'ям, а також боролася з ізоляцією.

Хто така Румейса Гелгі

Румейса була названа найвищою жінкою у світі 2021 року.

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Раніше вона була найвищим підлітком (жінкою). Зараз їй 26 років. Рекордсменка працює в комп'ютерній індустрії дослідницею та розробницею інтерфейсу, а також захищає інтереси людей із видимими відмінностями.

Чому Румейса Гелгі така висока

Рекордний ріст Румейси спричинений дуже рідкісним захворюванням, що називається синдромом Вівера, яке спричиняє надмірний ріст кісток. Експерти виявили лише близько 50 людей у світі, які страждають на це захворювання.

Румейса у віці одного місяця / Фото: guinnessworldrecords.com

Синдром Вівера впливає на кожну людину по-різному, але може спричинити зміни форми та зовнішнього вигляду обличчя, а також розміру голови. Це також може вплинути на інші м'язи та частини тіла.

Румейса у сім років / Фото: guinnessworldrecords.com

Румейса перенесла декілька операцій через її стан, а також медичне втручання, щоб запобігти її подальшому росту.

Скільки світових рекордів у Румейси Гелгі

Румейса наразі є володаркою п'яти світових рекордів, а ще один вона тримала до того, як досягла повноліття.

Румейса з батьками / Фото: guinnessworldrecords.com

2014 року вона була визнана найвищою з нині живих підлітків (жінок), коли її зріст був 213,6 см. Зараз вона найвища жінка із зростом 215,16 см.

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Румейса також є рекордсменкою з:

Найширший розмах рук у живої людини (жінки) – 22,6 см

Найдовший палець живої людини (жінки) – 11,2 см

Найбільші руки у живої людини (жінки) – 24,93 см

Найдовша спина живої людини (жінки) – 59,90 см

Перший переліт

Минулого року Румейса вперше мандрувала літаком. Вона здійснила 13-годинний політ зі Стамбула до Сан-Франциско лежачи. Для її польоту Turkish Airlines прибрала шість сидінь економ-класу, щоб звільнити для неї зручне місце.

Перший переліт рекордсменки / Фото: Фото з соціальних мереж

Документальний фільм про рекордсменку

Книга рекордів Гіннеса зняла документальний фільм про рекордсменку. У стрічці показано, як вона подорожує зі своєї рідної Туреччини до Сполучених Штатів, щоб поширювати своє послання доброти та прийняття тих, хто має видимі відмінності.

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

Згадуючи свій час знімань, Румейса сказала: "Спочатку це була лише тонка ідея, і ми навіть не знали, чи це можливо. Для мене велика честь поділитися своєю першою подорожжю за кордон з величезною аудиторією, і я буду вічно вдячна своїй сім'ї, моїм колегам-рекордсменам та решті за те, що вони дозволили мені втілити мрію всього життя в реальність".

Румейса Гелгі / Фото: guinnessworldrecords.com

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