Найвищі люди світу: історія та фото 16 рекордсменів від 1900 року

Найвищому чоловіку в світі та найвищій людині, що живе, Султану Косену, 10 грудня виповнюється 42 роки.

Рекордсмен із Туреччини має приголомшливий зріст 246,5 см і його титули залишаються незмінними від 2009 року.

Султан став першою людиною, зріст якої перевищує 243 см, зафіксований Книгою рекордів Гіннеса за понад 20 років, і він, безумовно, закріпив своє місце в історії.

Він належить до особливої групи людей, які в певний момент свого життя були найвищими з відомих людей.

Дивовижно, але Султан був середнього зросту до 10 років, коли раптом різко почав рости. Його рекордний зріст пояснюється надмірним виробленням гормону росту гіпофізом у мозку.

Султан Косен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Султан здобув світову славу завдяки своєму унікальному зросту і він говорив про те, що прагне зробити все можливе для популяризації своєї країни, культури та народу.

Тим часом Книга рекордів Гіннеса пригадала історію найвищих людей у світі від 1900 року.

Найвищі люди планети / Фото: Guinness World Records

Джон "Бад" Роган

Роки життя: 1867-1905

Країна народження: США

Зріст: 267 см

Титул найвищої людини: 1900-1905

Джон "Бад" Роган / Фото: x.com/AfricanArchives

Джон "Бад" Роган був другою найвищою людиною, яка коли-небудь жила.

Він також є найвищою людиною африканського походження, хоча навряд чи його справжній зріст був відомий.

У дорослому віці Бад не міг стояти на ногах, і його зріст вирахували під час медичного обстеження за допомогою серії вимірювань, проведених у положенні сидячи.

Причиною його зросту був гігантизм. Джон помер у віці 38 років внаслідок ускладнення, пов'язані з його станом.

Федір Махнов

Роки життя: 1878-1912

Країна народження: Білорусь

Зріст: 239 см

Титул найвищої людини: 1905-1912

Федір Махнов / Фото: x.com/Tonk1245

Під час гастролей зріст Махнова часто перебільшували промоутери заходів, на яких він з'являвся. Він також був відомий тим, що носив велику хутряну шапку і високі чоботи, які додавали йому близько 30 см зросту. Помер у віці 34 років внаслідок пневмонії.

Фредерік Кемпстер

Роки життя: 1889-1918

Країна народження: Велика Британія

Зріст: 237 см

Титул найвищої людини: 1912-1918

Фредерік Кемпстер / Фото: x.com/TvnVintage

Народившись у Лондоні, Фредерік став відомим як "Англійський велетень" або "Блекбернський велетень". Коли йому було вісім років, помер його батько Джозеф, і мама Джейн віддала його з дворічним братом до сиротинця.

Його відправили до Канади хлопчиком, який насправді був низьким на зріст, і він повернувся у віці 15 років із вродженою проблемою коліна, яка призвела до проблем зі зв'язками і зростанням гомілкової кістки, що в результаті призвело до його рекордного зросту.

Фредерік гастролював Європою після того, як приєднався до трупи цирку. Він помер у віці 29 років.

Бернард Койн

Роки життя: 1897-1921

Країна народження: США

Зріст: 254 см

Титул найвищої людини: 1918-1921

Вважається, що Бернарду відмовили у вступі до армії через його зріст. Він страждав на гігантизм і продовжував рости, коли помер у віці 23 років.

Альберт Крамер

Роки життя: 1897-1976

Країна народження: Нідерланди

Зріст: 237,5 см

Титул найвищої людини: 1921-1933

Альберт Крамер / Фото: Getty Images

Під час своєї кар'єри циркача Альберт часто носив ім'я "Ян ван Альберт", а також прізвисько "Високий". Він виступав по всьому світу як естрадний артист.

У нього була хвороба під назвою акромегалія, яка пов'язана з непропорційним ростом частин тіла, і кажуть, що у віці семи років його зріст вже становив 200 см.

1975 року Альберту довелося ампутувати ноги через проблеми з судинами та кровообігом. Він помер через рік у будинку для літніх людей в Амстердамі у віці 78 років.

Роберт Вадлов

Роки життя: 1918-1940

Країна народження: США

Зріст: 272 см

Титул найвищої людини: 1933-1940

Роберт Вадлов / Фото: Getty Images

Роберт – найвища людина в історії.

Також відомий як "Алтонський велетень" або "Іллінойський велетень", він продовжував рости протягом усього свого дорослого життя.

Його зріст був спричинений гіпертрофією гіпофіза, що призвело до високого рівня людського гормону росту. Він потребував носіння милиць, щоб допомогти йому ходити, і майже не відчував ніг і ступнів, але ніколи не користувався колісним кріслом.

Роберту було лише 22 роки, коли він помер після того, як бандаж на нозі спричинив подразнення щиколотки і призвів до інфекції.

Вяйне Мюллюрінне

Роки життя: 1909-1963

Країна народження: Фінляндія

Зріст: 251 см

Титул найвищої людини: 1940-1959

Вяйне Мюллюрінне / Фото: Getty Images

Акромегалічний велетень Вяйне був також найвищим солдатом і найдовше утримував титул найвищої людини – протягом 19 років.

У віці 21 року він мав зріст 224 см, але дивовижним чином мав другу фазу росту у свої 30 років. Після служби у фінській армії він керував курячою фермою. Йому було 54 роки, коли він помер.

Джон Керролл

Роки життя: 1932-1969

Країна народження: США

Зріст: 263,5 см

Титул найвищої людини: 1959-1969

У Джона був викривлений хребет, тому його реальний зріст був набагато нижчим, ніж зареєстрований – 243,8 см.

Він народився в Буффало, штат Нью-Йорк, тому його часто називали "Гігантом Буффало". Дата його народження не була зафіксована, тому невідомо, скільки йому було на момент смерті – 36 чи 37 років.

Дональд Колер

Роки життя: 1925-1981

Країна народження: США

Зріст: 248,9 см

Титул найвищої людини: 1969-1981

Дональд Колер / Фото: Guinness World Records

Дональд, який народився в Монтані і також страждав на гігантизм, насправді був двійнею, хоча його сестра була середнього зросту – 175 см.

Він працював продавцем протягом 25 років і казав, що його зріст був великою перевагою, оскільки потенційні клієнти завжди хотіли зустрітися з ним і назавжди запам'ятовували його.

Пізніше у нього розвинувся кіфоз, стан, який спричинив викривлення хребта. Він помер у віці 55 років внаслідок хвороби серця.

Цзен Цзіньлянь

Роки життя: 1964-1982

Країна народження: Китай

Зріст: 246,3 см

Титул найвищої людини: 1981-1982

Цзен Цзіньлянь / Фото: x.com/GWR

Перша жінка, яка потрапила до цього списку, Цзен залишається найвищою жінкою в історії. Вона єдина жінка, зріст якої перевищував 243 см.

Її гігантизм був спричинений пухлиною, яка змусила її гіпофіз надмірно виробляти гормон росту.

У п'ять років вона була вищою за свою матір. Вона була однією з чотирьох дітей, але єдиною, хто мав зріст вище середнього.

Цзен було лише 17, коли вона померла внаслідок ускладнень діабету.

Теоретично, порівнюючи її зріст із зростом Роберта Водлов в тому ж віці, можна припустити, що вона могла б перерости його, якби залишилася жива.

Габріель Естеван Монжан

Роки життя: 1944-1990

Країна народження: Мозамбік

Зріст: 245,7 см

Титул найвищої людини: 1982-1990

Габріель Естеван Монжан / Фото: x.com/talkafricana

Високий зріст Габріеля був спричинений надмірною активністю гіпофіза і його аномальний ріст розпочався невдовзі після народження. Він долучився до португальського цирку. Помер у віці 45 років після падіння у власному будинку.

Мохаммад Алам Чанна

Роки життя: 1953-1998

Країна народження: Пакистан

Зріст: 231,7 см

Титул найвищої людини: 1990-1998

Мохаммад Алам Чанна / Фото: Getty Images

Хоча спочатку повідомлялося, що його зріст становить 251 см, пізніше з'ясувалося, що його зріст ідентичний зросту Сенді Аллен, найвищої жінки в світі, і вони розділили титул найвищої людини.

Дата його народження невідома, тому йому було або 44, або 45 років, коли він помер. Він страждав на ниркову недостатність та високий кров'яний тиск, і уряд вирішив відправити його до США та оплатити його лікування, але, на жаль, воно виявилося безуспішним.

Сенді Аллен

Роки життя: 1955-2008

Країна народження: США

Зріст: 231,7 см

Титул найвищої людини: 1990-1998

Зріст другої і останньої жінки в цьому списку, Сенді, був спричинений пухлиною гіпофіза, яка призвела до неконтрольованого виділення гормону росту.

1977 року їй зробили операцію, щоб зупинити ріст, і без неї вона продовжувала б рости. Сенді знімалася у фільмах і телешоу, про неї навіть написали пісню - "Hello Sandy Allen" гурту Split Enz.

Пізніше вона пересувалася в колісному кріслі, після того, як її ноги і спина більше не могли підтримувати її високий зріст.

Сенді померла у віці 53 років після боротьби з інфекцією крові, діабетом 2 типу, проблемами з диханням і нирковою недостатністю.

Радхуан Чарбіб

Народився: 1968 року

Країна народження: Туніс

Зріст: 235,9 см

Титул найвищої людини: 1998-2005

Радхуан Чарбіб / Фото: Getty Images

Попри те, що Радхуан залишався найвищою людиною у світі, він здебільшого залишався поза увагою громадськості.

Сішунь Бао

Народився: 1951 року

Країна народження: Китай

Зріст: 236,1 см

Титул найвищої людини: 2005-2009

Сішунь Бао / Фото: Guinness World Records

Сішунь, який колись прославився тим, що використав свої дуже довгі руки, щоб врятувати життя двох дельфінів, що потрапили в біду, каже, що до 16 років він був нормального зросту.

Вважається, що він найвища людина, яка жила без медичних захворювань, що вплинули на його зріст.

Султан Косен

Народився: 1982 року

Країна народження: Туреччина

Зріст: 251 см

Титул найвищої людини: від 2009 року і дотепер

Султан Кесен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Султан утримує рекорд вже 15 років. Зріст рекордсмена становив 246,5 см, коли його вперше виміряли в GWR. Його поточний зріст – 251 см – зафіксований від 2011 року.

Нагадаємо, нещодавно найвища жінка планети вперше зустрілася із найнижчою. Вони потішили кумедними фото.

Читайте також: