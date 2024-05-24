Найвищий бик на планеті: який зріст має тварина, яку врятували від забою (фото, відео)

Він вищий за свого попередника на 9 см.

Шестирічний бик, який живе у притулку для тварин в місті Кресвелл, штат Орегон, США, став найвищим у світі. Ромео, зріст якого 1,94 м, більший за свого попередника, 185-сантиметрового Томмі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Йому було лише 10 днів, коли Місті та її чоловік Роберт врятували його від забою. Місті, співзасновниця та операторка притулку, яка забезпечує довічний догляд за вразливими тваринами, розповіла: "Ми отримали дзвінок від людини, яка врятувала його від суворої реальності молочної ферми, де його доля була прикута до ящика з телятиною. Розумієте, в молочній промисловості телята-самці, такі як Ромео, часто вважаються просто побічним продуктом, їхні долі визначаються прибутковістю".

Найвищий бик у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Але того дня доля мала інший план для Ромео.

Вона додала: "З розпростертими обіймами і безмежною любов'ю ми прийняли його до нашого притулку. Від самого початку він був живим, і ми бачили, що він прагне повноцінного життя. Нашою місією стало дати йому це життя – життя, наповнене безпекою, співчуттям і непохитною любов'ю".

Місті каже, що ім'я Ромео було очевидним вибором для її нового пухнастого друга: "Ромео заслужив своє ім'я завдяки глибокій любові. Він насолоджується як вираженням прихильності, так і її отриманням. Крім того, його приголомшливе поєднання краси, розуму і чутливості зробило ім'я ідеальним".

Ромео – дуже розумний, він навчився пити дощову воду з носика у своєму притулку, не боячись намокнути.

Місті також сказала: "Він знає своє ім'я, любить гратися, а іноді намагається стрибнути нам на руки від чистого захоплення. Ромео – лагідний велетень, переповнений любов'ю та грайливістю".

Найвищий бик у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

А з таким велетенським тілом приходить ще більший апетит. Щодня Ромео з'їдає 45 кг сіна та 6 кг зерна і випиває цілу ванну води. Звісно, завжди залишається місце для ласощів, а найбільше Ромео любить яблука та банани.

Найвищий бик у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Проте бути таким великим, як Ромео, пов'язано з певними труднощами. Місті розповіла: "Робота з такими великими бичками, як Ромео, приносить свої труднощі, особливо, коли мова йде про забезпечення належного ветеринарного догляду. У звичайних ветеринарних лікарнях може не бути відповідного обладнання, що може ускладнити надавання йому необхідної допомоги в екстрених випадках".

Найвищий бик у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Утримання його з повним животом також створює велике фінансове навантаження на Місті та притулок.

"Щоб встигати за витратами, ми завжди стежимо за кожною копійкою і творчо підходимо до збирання коштів, щоб покрити величезні рахунки за продукти для Ромео", - каже вона.

Найвищий бик у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Місті додала, що для голштинця великий розмір Ромео не був шоком. Це велика порода, але більшість з них не мають шансу вирости такими ж високими, як Ромео, оскільки вони зазвичай не доживають до 24 місяців. Однак, зріст таких великих биків, як Ромео, може мати наслідки для здоров'я, наприклад, проблеми з опорно-руховим апаратом і травленням. Але наразі Ромео – щасливий, здоровий хлопчик і офіційний володар світового рекорду.

Нагадаємо, кіт-скейтбордист потрапив до книги рекордів за лічені секунди. Він тренувався цілий рік.

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