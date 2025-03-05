Найвищий бик планети: який зріст має тварина (фото)

Семирічний бик Біф, який народився і виріс в Альберті, Канада, став найвищим у світі. Тварина, зріст якої 1,95 м, а вага – 1133,9 кг, вища за свого попередника Ромео на сантиметр.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Власниця велетня Жасмін Енц пригадала, як шукала собі бичка для верхової їзди і швидко прив'язалася до Біфа. Коли йому виповнилося два роки, бика вже почали сідлати і вважали готовим до верхової їзди, але, на жаль, одного літа він дістав травму, і після одужання став завеликим для будь-якого сідла.

Жасмін каже, що не було жодного моменту, коли Біф вирізнявся своїми розмірами, але поступово вона помітила, що він "переріс своїх друзів-коней, а потім продовжував рости.

Найвищий бик у світі / Фото: Guinness World Records

Зараз, щоб підтримувати своє здоров'я і розмір, Біф з'їдає до 45 кг високоякісної люцерни на день, що приблизно 1 133 кг на місяць. Він також регулярно пасе траву та сіно. Оскільки він їсть достатньо між пасовищем і люцерною, Жасмін не годує Біфа зерном.

Найвищий бик у світі / Фото: Guinness World Records

Характер і темперамент Біфа

Жасмін описує Біфа як лагідного велетня і чудового бичка, на якого можна подивитись усім відвідувачам. Він обожнює, коли його годують ласощами, особливо гарбузом.

Щодо відвідувачів, Жасмін сказала: "Чим ближче ви до нього підходите, тим більшим він здається! Моя улюблена частина – бачити вирази облич людей, коли ми підходимо до нього, коли він лежить, а вони дивляться, як він розгортається і підіймається! Найпоширеніший коментар, який я чую: "Я ніколи не бачив такої великої корови", що завжди спричиняє у мене сміх!".

Найвищий бик у світі / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, раніше Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішого ламу в історії людства. Вайттопу 27 років і 250 днів.

Читайте також: