Найвищий бик у світі: який він має вигляд та зріст рекордсмена (фото)

Хоча він був чималим телям, його сім'я ніколи не очікувала, що він виросте настільки великим.

М'ясистий бик фермера з Массачусетса був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найвищий з биків, що нині живуть.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Його зріст становить 185 см.

13-річний Томмі, що належить фермеру з Чешира Фреду Балавендеру, є чистокровним биком коричневої швейцарської породи, однієї з найбільших молочних порід.

Найвищий бик у світі

Дочка Балавендера, Лорі Куевас, сказала, що Томмі був із сім'єю відтоді, як народився.

"Він продовжував рости і рости", - розповіла вона. "У нього з моїм батьком завжди був особливий зв'язок, і він одразу став по-справжньому великою і улюбленою домашньою твариною".

Найвищий бик у світі

Вона сказала, що Томмі - вихованець її батька і житиме своїм природним життям. Тварину назвали на честь людини, якою захоплюється її батько.

"Томмі назвали на честь Тома Бреді, який на той час був захисником нашої улюбленої футбольної команди New England Patriots", - сказала вона.

Найвищий бик у світі

Куевас додала, що вага Томмі є загадкою навіть для сім'ї, оскільки він занадто великий, щоб поміститися у величезний трейлер для перевезення.

Найвищий бик у світі

Рекордсмен їсть тричі на день або більше. Він споживає близько 13 кг сухого зерна, понад 34 кг сіна та випиває 130-150 літрів води на день.

Нагадаємо, індійський підліток із неймовірно довгим волоссям встановив світовий рекорд. Який він має вигляд та довжина його пасом.

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