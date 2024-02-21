Найвищий чоловік у світі зустрівся із найнижчою жінкою: вони зробили кумедні фото

Це вже не перша зустріч рекордсменів.

Найвищий чоловік та найнижча жінка на планеті зустрілися та продемонстрували дивовижну різницю у зрості.

Про це пише Daily Star.

41-річний Султан Косен та 30-річна Джіоті Амге позували разом на серії кумедних фотографій у Каліфорнії. Косен з Туреччини, зріст якого становить 251 см, є одним з лише 10 підтверджених випадків в історії, коли хтось виростав вище 244 см. Зріст Амге – 62,8 см.

Султан Косен і Джіоті Амге / Фото: Getty Images

Вони вдвох були удостоєні своїх титулів у Книзі рекордів Гіннеса 2011 року.

Маленький зріст Амге обумовлений ахондроплазією, різновидом карликовості. Надзвичайний зріст Косена, який не проявлявся, доки йому не виповнилося 10 років, обумовлений пухлиною, що призвела до захворювання, відомого як гіпофізарний гігантизм.

Дует вперше зустрівся 2018 року під час фотосесії біля пірамід Гізи. Тепер, через п'ять років, вони возз'єдналися, щоб продемонструвати найбільшу у світі різницю в зрості. На одному знімку видно, як Амге сидить на колінах Косена, дотягуючись лише до його ключиці.

Султан Косен і Джіоті Амге / Фото: Getty Images

На ще одній кумедній світлині Косен тримає свою туфлю поряд із Амге, показуючи, що вона майже такого ж зросту, як вона.

Султан Косен і Джіоті Амге / Фото: Getty Images

В інтерв'ю Книзі рекордів Гіннеса Косен розповів, що знайти відповідний йому одяг і взуття — непросте завдання. Колись він був рекордсменом за найбільшими ступнями у світі. Косен також розповів, що через свій розмір йому було важко закінчити школу, і хоча він записався до баскетбольної команди, він був надто високим, щоб грати.

Після того, як його світовий рекорд приніс йому популярність, він переніс безкоштовну операцію з порятунку життя, яке зупинило його зріст.

Султан Косен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Тим часом Амге також доводиться проявляти творчий підхід до свого одягу. Її вбрання, прикраси і навіть тарілки виготовлені на замовлення.

Попри зріст, вона все життя могла відвідувати звичайну школу, маючи лише парту та стілець меншого розміру. Амге також вважається найнижчою акторкою у світі після появи на індійському реалітішоу та в "Американській історії жахів".

Джіоті Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Нагадаємо, близнючки виросли з різницею у зрості у 75 см. Як так сталося і який вони мають вигляд.

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