Найвищий чоловік у світі зустрівся із найнижчою жінкою: вони зробили кумедні фото

Це вже не перша зустріч рекордсменів.
Найвищий чоловік та найнижча жінка на планеті зустрілися та продемонстрували дивовижну різницю у зрості.
Про це пише Daily Star.
41-річний Султан Косен та 30-річна Джіоті Амге позували разом на серії кумедних фотографій у Каліфорнії. Косен з Туреччини, зріст якого становить 251 см, є одним з лише 10 підтверджених випадків в історії, коли хтось виростав вище 244 см. Зріст Амге – 62,8 см.
Вони вдвох були удостоєні своїх титулів у Книзі рекордів Гіннеса 2011 року.
Маленький зріст Амге обумовлений ахондроплазією, різновидом карликовості. Надзвичайний зріст Косена, який не проявлявся, доки йому не виповнилося 10 років, обумовлений пухлиною, що призвела до захворювання, відомого як гіпофізарний гігантизм.
Дует вперше зустрівся 2018 року під час фотосесії біля пірамід Гізи. Тепер, через п'ять років, вони возз'єдналися, щоб продемонструвати найбільшу у світі різницю в зрості. На одному знімку видно, як Амге сидить на колінах Косена, дотягуючись лише до його ключиці.
На ще одній кумедній світлині Косен тримає свою туфлю поряд із Амге, показуючи, що вона майже такого ж зросту, як вона.
В інтерв'ю Книзі рекордів Гіннеса Косен розповів, що знайти відповідний йому одяг і взуття — непросте завдання. Колись він був рекордсменом за найбільшими ступнями у світі. Косен також розповів, що через свій розмір йому було важко закінчити школу, і хоча він записався до баскетбольної команди, він був надто високим, щоб грати.
Після того, як його світовий рекорд приніс йому популярність, він переніс безкоштовну операцію з порятунку життя, яке зупинило його зріст.
Тим часом Амге також доводиться проявляти творчий підхід до свого одягу. Її вбрання, прикраси і навіть тарілки виготовлені на замовлення.
Попри зріст, вона все життя могла відвідувати звичайну школу, маючи лише парту та стілець меншого розміру. Амге також вважається найнижчою акторкою у світі після появи на індійському реалітішоу та в "Американській історії жахів".
Нагадаємо, близнючки виросли з різницею у зрості у 75 см. Як так сталося і який вони мають вигляд.
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