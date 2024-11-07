Найвищий міст у світі: де побудований та висота, що приголомшує (фото)

Міст Бейпаньцзян височіє на 565 метрів над долиною річки Бейпан, розташований між двома дуже крутими скелями, що робить його найвищим мостом у світі.

Про це пише Oddity Central.

Відомий також як міст Дуге або "Неможливий інженерний подвиг Китаю", найвищий міст світу, можливо, на перший погляд і не має приголомшливий вигляд, але він є свідченням китайської інженерії та інновацій. Розташований недалеко від кордону між провінціями Гуйчжоу і Юньнань, в одному з найбільш гірських регіонів Китаю, міст Бейпаньцзян вимагав стільки дизайнерських інновацій і нових технологій, що компанія, яка його побудувала, отримала Золоту медаль Густава Лінденталя, яка вважається "Нобелівською премією" в галузі мостобудування.

Завершений 2016 року, найвищий у світі міст з'єднав провінції Гуйчжоу та Юньнань, відкривши цілу територію, яка раніше була недоступна для легкових та вантажних автомобілів.

Найвищий міст у світі / Фото: Getty Images

Китайський міст Дуге є першим мостом у світі, який подолав 500-метровий бар'єр, що еквівалентно 200-поверховому будинку. Його будівництво було величезним викликом не лише через пересічену місцевість регіону, але й через сильні вітри, що дмуть на такій висоті.

Простягнувшись на 720 метрів над долиною річки Бейпан, між двома вапняковими скелями, настільки високими і крутими, що річка внизу майже ніколи не освітлюється прямим сонячним світлом, міст Дуге підтримується безпосередньо кабелями, з'єднаними з вежами, що рівномірно розподіляють навантаження. Занадто сильне натягнення будь-якого з цих тросів, і ви отримаєте хвилястий міст, але це не той випадок, коли йдеться про Бейпанцзян.

Найвищий міст у світі / Фото: Getty Images

Цікаво, що 1994 року в Китаї був лише один міст, вищий за 122 метри. Сьогодні тут побудовано 10 найвищих мостів у світі, а також понад 50 мостів, висота яких перевищує 152 метри. Швидше за все, міст Бейпаньцзян збереже свій титул "найвищого мосту в світі" лише на декілька місяців, оскільки наступного року влада Гуйчжоу планує урочисто відкрити міст через Великий каньйон Хуацзян. Його висота становитиме щонайменше 625 метрів.

Нагадаємо, що відомо про плавучий міст, на якому авто їдуть поверхнею річки. Автомобілісти відчувають легке коливання води під собою.

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