Найвищий у світі аеропорт: що відомо про летовище, де люди вдихають кисень перед польотом

На схилі гори в китайській провінції Сичуань розташований аеропорт Даочен Ядінг, який на висоті 4 411 метрів над рівнем моря є найвищим аеропортом у світі.

Про це пише Metro.

На відміну від інших великих і яскравих транзитних вузлів, цей аеропорт має лише одну злітно-посадкову смугу довжиною 4200 метрів і шириною 45 метрів.

Відкриття аеропорту 2013 року стало великою новиною для місцевих мешканців, оскільки час польоту з Даочена до Ченду, столиці регіону, скоротився до однієї години. Це змінило життя людей, оскільки раніше подорож була можлива лише автомобілем або автобусом, що займало 11 годин або два дні громадським транспортом.

Але висота над рівнем моря настільки велика, що пасажирам рекомендується підготуватися заздалегідь. Один користувач TikTok поділився відео, яке стало вірусним, де він носить кисневу маску за межами терміналу.

Через своє розташування на Тибетському плато, аеропорт Даочен Ядінг є складним місцем для польотів навіть для найдосвідченіших пілотів, а для їхніх пасажирів та екіпажу – потенційно жахливим досвідом.

Небезпечна місцевість

Розріджене повітря спричиняє непередбачувані погодні умови, тому літаки повинні злітати і приземлятися на меншій швидкості, щоб впоратися з цими умовами.

Ділянки плато настільки складні, що літаки зазвичай оминають їх, але простого обходу немає – найнебезпечніша частина плато простягається на 970 000 квадратних миль, що в п'ять разів перевищує площу Франції.

Вона охоплює більшу частину Тибетського автономного району, а також частини материкового Китаю, Індії, Пакистану, Непалу, Таджикистану і Киргизстану.

У межах регіону розташовані одні з найвищих гір у світі, зокрема Еверест, який на висоті 8 849 метрів є найвищою точкою планети.

Дефіцит аеропортів з достатньою кількістю аварійних злітно-посадкових смуг є додатковою проблемою для регіону, що означає, що літаки, які потрапили в біду через відмову двигуна, погодні умови або нестачу пального, не мають можливості приземлитися.

Аеропорт Даочен Ядінг / Фото: Getty Images

У цьому регіоні сталося декілька авіакатастроф, одна з них – 2022 року, коли літак рейсу 9833 авіакомпанії Tibet Airlines після невдалого зльоту відхилився від злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Чунцін-Цзянбей. Обидва двигуни розкололися, що призвело до пожежі в передній частині літака, в результаті якої 36 людей отримали поранення.

У травні 2018 року рейс 8633 авіакомпанії Sichuan Airlines був змушений здійснити екстрене приземлення в Ченду після того, як приблизно через 40 хвилин польоту лобове скло в кабіні пілотів вийшло з ладу. Двоє пасажирів отримали поранення, але, на щастя, всі 119 пасажирів вижили.

Нагадаємо, що відомо та де розташований найвищий міст у світі. Він височіє над крутою річковою долиною.

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