Найвищий у світі буйвол: зріст і фото Кінг-Конга, який "схожий на грайливе цуценя"

Книга рекордів Гіннеса назвала найвищого у світі водяного буйвола після оголошення жінки з найдовшими вусами на планеті. Цей величний звір – Кінг-Конг.

Велетенський бик, який живе на фермі Нінлані в Накхон Ратчасіма, Таїланд, має висоту 185 см від копит до холки, йдеться у повідомленні. Він приблизно на 50 см вищий за середньостатистичного буйвола.

Втім, попри страхітливий гігантський зріст, він любить плескатися у ставку, гризти банани та гратися з людьми, які про нього піклуються.

Його рекордний зріст був очевидним для власника ферми Сухарта Бунчароена практично від моменту його народження 1 квітня 2021 року. Звісно, саме тому його назвали Кінг-Конгом на честь масивної горили-монстра з кінофільмів.

Найвищий у світі буйвол Кінг-Конг / Фото: Guinness World Records

Черпатт Вутті, яка працює на фермі, де живе Кінг-Конг, розповіла: "Ми почали розуміти, що його зріст був дуже високим, коли він народився, порівняно з іншими водяними буйволами. Від початку було зрозуміло, що його зріст надзвичайний. Йому лише три роки, але, попри свій юний вік, він все ще дуже масивний".

Черпатт Вутті та Кінг-Конг / Фото: Guinness World Records

Черпатт порівнює Кінг-Конга з грайливим цуценям. Вона сказала: "Він дуже слухняний. Він любить гратися, любить, коли його чухають, і бігати з людьми. Він дуже доброзичливий, і це все одно, що мати велике, сильне цуценя на фермі".

Кінг-Конг народився на фермі Нінлані, і його батьки досі живуть там, разом з багатьма іншими водяними буйволами та кіньми.

Найвищий у світі буйвол Кінг-Конг / Фото: Guinness World Records

Ферма починалася як кінна, але зараз вони зосередилися на розведенні водяних буйволів і трирічний Кінг-Конг користується великою популярністю.

Водяні буйволи мають дуже велике культурне та історичне значення в Таїланді. Протягом багатьох років вони відігравали важливу роль у сільському господарстві та транспорті.

Звичайний день у житті Кінг-Конга починається о 6 ранку, коли його виводять на подвір'я і дають час погратися у ставку. Після цього він приймає душ, а потім йому подають сніданок. Він займається своїми справами приблизно до 17:30, коли приймає другий душ і вечеряє перед тим, як піти спати.

Найвищий у світі буйвол Кінг-Конг / Фото: Guinness World Records

Він з'їдає близько 35 кг їжі на день і полюбляє жувати солому та кукурудзу, а також перекушувати бананами.

Найвищий у світі буйвол Кінг-Конг / Фото: Guinness World Records

"Він надзвичайний, - каже Черпатт. Його розмір, його особистість. Всі його люблять. Це неймовірне відчуття – бути першим буйволом, який встановив цей рекорд. Це те, що я ніколи не могла собі уявити раніше. Я дуже пишаюся тим, що перебуваю тут у цей момент, тому що він дійсно особливий".

Черпатт Вутті та Кінг-Конг / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, найдовший у світі автомобіль має 26 коліс, басейн і вертолітний майданчик. Машина також може похизуватися джакузі, ванною та полем для мінігольфу.

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