Найвищий у світі велосипед, на якому можна їздити: яка його висота (фото, відео)

Пара друзів з Франції побудувала найвищий у світі велосипед для їзди, висота якого становить 7,77 метрів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Ніколя Барріоз і Девід Пейру розповіли, що їм знадобилося близько 5 років, щоб здійснити свою мрію. Ідея виникла у них під час випивки в пабі, і незабаром вони почали створювати дизайн і шукати матеріали.

За словами дуету, на створення велосипеда пішло близько 2 років.

"Неможливо передати словами, скільки це коштувало крові, поту і сліз", - сказав Барріос.

Найвищий у світі велосипед / Фото: guinnessworldrecords.com

Готовий велосипед був офіційно сертифікований як найвищий у світі, побивши попередній рекорд на 36 см.

Як і звичайний велосипед, він має сідло, два колеса стандартного розміру і кермо, з'єднане з двома гальмівними важелями. Звісно, на відміну від звичайного велосипеда, у нього гігантська рама, а педалі з'єднані із заднім колесом 16-метровим ланцюгом.

"А ще тут є дзвінок на випадок, якщо інші учасники дорожнього руху вас не помітили", - пожартував Ніколас.

Найвищий у світі велосипед / Фото: guinnessworldrecords.com

Щоб довести, що це працює, і офіційно встановити рекорд, Девід проїхав на ньому без сторонньої допомоги дистанцію 100 метрів.

Велосипед виготовлений зі сплаву, сталі та дерева, яке в основному було отримано з перероблених меблів. "Деревина – цікавий матеріал з екологічного погляду", - сказав Ніколас. "На мою думку, через декілька десятиліть вона замінить сплави в конструкції велосипедних рам через брак корисних копалин".

Нагадаємо, батько та син створили найшвидший у світі дрон. Квадрокоптер може пролетіти 142 метри за секунду.

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